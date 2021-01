Elon Musk l-a întrecut pe Jeff Bezos și a devenit cel mai bogat om din lume. Ce avere fantastică are

Citește și: Gest extraordinar după divorț. Câți bani a donat fosta soție a celui mai bogat bărbat din lume după ce a fost înșelată

La un mesaj pe Twitter scris de contul Deținătorilor Tesla din Silicon Valley despre succesul lui Musk, miliardarul a scris: ”ce bizar”, urmat de ”ei, înapoi la muncă”.

Elon Musk a atras atenția și asupra unor mesaje Twitter publicate de el în octombrie 2018, în care discuta despre ce planuri are cu averea sa imensă.

”Ar trebui să întrebi de ce vreau bani,” a scris el atunci. ”Nu e motivul pe care ți-l imaginezi. Foarte puțin timp pentru relaxare. Nu am case de vacanță sau iahturi sau chesti de genul.”

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves