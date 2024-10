Cum se înțelege fiica Iuliei Albu cu Elena Nechifor, actuala iubită a lui Mihai Albu: „Și ea are o fetiță de nouă ani”

Mihai Albu are o relație de aproximativ doi ani cu Elena Nechifor, de profesie medic cardiolog. Iată cum se înțelege Mikaela, fiica sa și a Iuliei Albu, cu actuala lui iubită!

Mihai Albu este pregătit să se căsătorească din nou, după divorțul de Iulia Albu. Designerul recunoaște că a simțit fluturi în stomac atunci când a cunoscut-o pe Elena și are convingerea că ea îi poate oferi căminul la care visează. Aceasta i-a fost alături și atunci când s-a luptat cu diagnosticul de cancer. Iată ce relație are partenera sa cu Mikaela!

Ce relație are fiica lui Mihai Albu cu actuala lui iubită, Elena

Mihai Albu a dezvăluit că fiica lui se înțelege bine cu actuala sa parteneră, dar și cu fiica acesteia. Designerul are convingerea că și-a găsit muza și se declară pregătit să facă pasul următor în relația cu Elena Nechifor.

„Întotdeauna am avut nevoie de o muză, acum am găsit-o. Îmi doream o relație, dar niciodată nu eram pregătit. Pur și simplu s-a făcut o conexiune în acel moment. Când am văzut-o pe Elena, am simțit acei fluturași din start. S-au împlinit doi ani de când ne-am cunoscut. Îmi doresc să am o familie, iau în calcul o căsătorie, sigur că da. Fata mea este ok cu Elena, se înțeleg. Și iubita mea are o fetiță de nouă ani, care a trecut acum în clasa a treia. Se cunosc, se și joacă uneori. Petrecem timp împreună”, a mărturisit Mihai Albu pentru o sursă, citat de Revista Viva.

Mihai Albu: „Nu mai pun la suflet acum, fata a crescut”

Mihai Albu se plângea de curând că nu este lăsat să petreacă mai mult timp cu Mikaela, fiica lui.

„Nu se respectă programul, eu nu-mi văd fata. Avem custodie comună cu programul de vizitare, nu știu de ce se întâmplă așa. Vorbesc cu fata mea destul de des la telefon. Anul ăsta pot vorbi cu ea oricând, până anul trecut nu, eram restricționat. O invit undeva, îmi zice că vrea, îi spun să vorbească cu mami și apoi îmi zice că mami nu vrea. Așa s-a întâmplat și vacanța asta. În această vacanță, prin programul stabilit de instanță, trebuia să stea la mine trei săptămâni, dar fata a stat doar trei zile. Mama ei nu a lăsat-o. În acele trei zile am fost în nordul Moldovei, la familia Elenei, iubita mea, după trebuia să mergem la mare, era totul stabilit, dar mama ei nu a mai lăsat-o. Nu am primit nicio explicație, m-am obișnuit cu lucrurile astea. Știu că fata vine cu plăcere la mine și că mă iubește. Nu mai pun la suflet acum, fata a crescut”, a mai declarat Mihai Albu, citat de sursa menționată mai sus.