Cum se menține în formă Matilda Pascal Cojocărița, la 64 de ani. Ce „trucuri” de frumusețe are vedeta

Matilda Pascal Cojocărița a fost dintotdeauna considerată una dintre cele mai cochete interprete de muzică populară autohtone, iar în prezent, la cei 64 de ani ai săi, pare că nu cunoaște „rezultatele” trecerii timpului.

Artista a dezvăluit recent ce trucuri folosește pentru un ten luminos, dar și ce mască de păr din produse naturale își aplică, rețetă pe care a preluat-o chiar de la soțul ei, violonistul și dirijorul Ștefan Cigu.

Cum își îngrijește Matilda Pascal Cojocărița tenul și părul. Metodele sunt simple, naturale și accesibile

Matilda Pascal-Cojocărița continuă să radieze, demonstrând că a meritat din plin titlul de Miss România pe care l-a obținut în tinerețe, în anul 1979. Cu asemenea realizare în „palmares”, cântăreața pare că a găsit secretele care ar ajuta-o chiar și în prezent să participe la un astfel de concurs de frumusețe. Metodele sunt însă simple și cât se poate de naturale.

Citește și: Te cunosc de undeva 2020, ediția 13. Liviu și Andrei s-au transformat în Mirela Vaida și Matilda Pascal Cojocărița

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată.

De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față. Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten.

Eu prepar ceaiul pe aragaz, la foc mic, și îl folosesc proaspăt. După ce fierbe, îl dau deoparte și aștept să se răcească puțin. Pun comprese cu ceai călduț pe față și le țin atât cât pot, dar măcar 20 de minute sau o jumătate de oră. După ce fac acest lucru, mă dau cu o cremă. Eu folosesc aceeași cremă de la 27 de ani”, a dezvăluit Matilda Pascal-Cojocărița, pentru revista Viva.

Citește și: Matilda Pascal Cojocărița, activități în izolare: Toată perioada carantinei am stat acasă, la Bistrița

În ceea ce privește podoaba capilară, artista folosește din când în când o mască tot din produse naturale, „rețetă” pe care a preluat-o de la soțul ei. Acesta din urmă a fost și cel care a explicat întregul proces, pentru sursa anterior menționată.

„Pentru păr, am o mască pe care o prepar și o folosesc atunci când am timp. Am învățat rețeta de la soțul meu. Dar îl las pe el să vă spună”, a mărturisit interpreta de muzică populară. Secretul acestei măști constă în faptul că are la bază petroleum, soluție folosită și în trecut, la sate.

„Pentru păr, eu cumpăr petrol de la o firmă românească. Mai precis, este o soluție care găsește și în farmacie. Ea mai conține ulei de ricin, dar eu mai adaug și în plus. Deci, petroleum cu ulei de ricin și mai pun un gălbenuș de ou, ulei de ricin și vitamina A.

Iese o pastă ca o maioneză și o dai pe păr. Eu fac de mulți ani așa și am un păr frumos la 72 de ani. Și bătrânii se dădeau, în trecut, cu gaz pe cap”, a declarat soțul interpretei, Ștefan Cigu.

Matilda Pascal-Cojocărița și Ștefan Cigu formează un frumos cuplu pe scenă, dar și în viața personală. Cei doi soți au o căsnicie de aproape 30 de ani. Nu au copii împreună, însă fiecare are moștenitori din primele mariaje.

Roxana și Paul protagoniștii noului episod Mireasa: Confesiuni | Ediție Specială ▶ Vezi interviul în AntenaPLAY