Cum se pregătesc Lidia și Estera Buble pentru Asia Express. Divele sunt extrem de încântate că vor intra în competiție

Lidia și Estera Buble s-au filmat pe stradă, țipând de bucurie pentru că se vor aventura în noul sezon din Asia Express, Drumul Împăratului. Cele două surori sunt atât de încântate încât au început deja pregătirile pentru a fi în formă atunci când pornesc în această aventură.

Lidia s-a filmat cu sora ei la sală unde au făcut antrenamente intense ca să poată să facă față competiției acerbe care urmează să înceapă.

Surorile Double Bubble Trouble, așa cum s-au poreclit ele, le-au mulțumit fanilor și tuturor celor care s-au bucurat să afle că vor participa la Asia Express și le-au urat deja succes.

“Promitem să nu dezamăgim și să luptăm până la capăt. Mergem până în marea finală”, au spus surorile Buble.

Fetele au luat împreună o masă copioasă înainte de plecare și apoi au fost să-și cumpere trollere pentru a-și pregăti și bagajele.

Cine sunt concurenții Asia Express din sezonul 4

Asia Express, cel mai dur reality show din România este gata să dea startul unui nou sezon. 9 perechi de vedete sunt pe punctul de a începe aventura vieții lor pe Drumul Împăraților. Cursa va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbaidjan și alte destinații surpriză.

Filmările pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților vor începe luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină.

Ce au spus Lidia și Estera despre competiția Asia Express

“O viață am așteptat o astfel de oportunitate... să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)... am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Cine e Estera Buble

Nu mai este o surpriză faptul că Lidia Buble face parte dintr-o familie numeroase și că artista se poate lăuda cu 11 frați și surori, printre care și frumoasa Estera.

Una dintre surorile celebrei cântărețe Lidia Buble se numește Estera Buble și este un make-up artist celebru.

Tânăra locuiește împreună cu soțul său în Austria, dar ține legătura cu Lidia Buble și cu restul familiei numeroase.