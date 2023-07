Drama prin care trece Dana Roba a înduioșat pe toată lumea. Femeia a fost bătută de propriul soț cu un ciocan. Două cicatrici mari și mâinile în ghips, precum și suferința îi aduc aminte de atacul bărbatului cu care are două fetițe. Iată cum s-au cunoscut cei doi și în ce moment s-a degradat relația lor.

Dana Roba și soțul său s-au căsătorit după numai trei luni de relație. Acesta este cu 14 ani mai în vârstă decât ea, iar începutul relației lor nu prevestea că finalul poveștii de dragoste va veni cu atâta cruzime.

Dana a povestit că după prima lor întâlnire a simțit că el îi este bărbatul predestinat. L-a trecut chiar atunci ”soțul meu iubit” în telefon și a anunțat-o pe sora sa că se va căsători.

După mai bine de șapte ani de iubire și două fiice, cei doi au decis, de comun acord spune make-up artistul, să meargă pe drumuri separate.

Se întâmpla în luna februarie 2023, când Dana spune că și-a dat seama că soțul său nu mai are sentimente. Ea susține că bărbatul a fost de acord inițial cu despărțirea și chiar înaintaseră actele, însă ulterior s-a răzgândit.

Make-up artistul a povestit la Acces Direct că dormeau în dormitoare separate și obișnuia să se închidă în al său, după ce tatăl ei a avertizat-o că ar trebui să fie prudentă. În seara atacului nu a găsit cheia și susține că soțul ei a ascuns-o pentru a o putea ataca.

Cum și unde și-a cunoscut Dana Roba soțul. L-a trecut ”soțul meu iubit” în telefon după prima întâlnire

În urmă cu mai bine de șapte ani, Dana Roba trăia o frumoasă poveste de dragoste cu soțul său. Iată cum și unde s-au cunoscut:

”Noi ne-am cunoscut după ce ne-am pocăit amândoi. Noi nu ne cunoșteam înainte, nu l-am văzut pe Daniela în viața mea înainte în Timișoara. Adică umblam în aceleași localuri, dar noi nu ne-am văzut decât în momentul în care cineva ne-a făcut cunoștință la aceeași biserică.

Mi-a plăcut foarte mult de el, mi-a plăcut că era un om foarte calm, cu chestia asta m-a atras foarte tare. Mi-a plăcut că a avea ochii verzi și am zis că face copii frumoși, pe el trebuie să-l iau de bărbat.”, a afirmat Dana Roba într-un interviu pentru Wowbiz.

După prima întâlnire, make-up artistul l-a considerat soțul său și chiar își anunța familia că se va căsători. La doar trei luni de la acel moment, s-au căsătorit și au conceput primul lor copil.

”Eu la prima întâlnire cu el l-am trecut soțul meu iubit în telefon și de atunci îl am tot așa. Eu am simțit că el va fi soțul meu. La prima întâlnire, eu am sunat-o pe sora mea și i-am zis că mă mărit.(…) După trei luni ne-am căsătorit și după patru luni am rămas însărcinată. Viața mea de acum este prea tare, este senzațională”, povestea Dana Roba, în 2020.

