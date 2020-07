Cum a cerut-o de soție Florin Dumitrescu pe Cristina și ce s-a întâmplat cu o seară înainte de nuntă: "Când am văzut-o în rochia de mireasă"

"Oficial, suntem împreună de pe 19 octombrie 2010, iar cererea în căsătorie a fost pe 14 februarie 2013. A fost specială, mai ales că eu deja aveam inelul de logodnă de o lună, ascuns prin casă. Așteptam ziua de 14 februarie să o cer în căsătorie, știind că nu se așteaptă de la mine la un asemenea gest, pentru că este o sărbătoare pe care eu nu o agreez foarte mult. Îmi place să sărbătoresc dragostea și în alte zile ale anului, nu doar atunci.", a povestit Chef Florin Dumitrescu.

Mai mult de atât, în momentul în care a văzut-o pe Cristina îmbrăcată în rochia de mireasă a fost copleșit de emoții. Nu a știut cum să reacționeze, așa că a început să plângă. Nu îi venea să creadă că au reușit să-și unească destinele.

"Nunta a fost momentul cel mai important din punctul meu de vedere ca și cuplu. În momentul în care am văzut-o îmbrăcată în rochia de mireasă, în biserică (nu am văzut-o deloc până atunci), am început să lăcrimez de emoții. Ea mă tot întreba înainte de nuntă cum văd eu rochia de mireasă perfectă, iar eu îi spuneam că rochia de mireasă trebuie să fie specială. Abia am așteptat să o văd așa, iar când a ajuns la biserică, când am văzut-o i-am spus ,,asta da, rochie de mireasă!", a mai spus el.

Cristina a povestit ce s-a întâmplat cu o zi înainte de nuntă.

"Am să vă povestesc ceva foarte drăguț, ceva ce îmi amintesc cu drag. Cu o zi înainte de nuntă, ne-am cazat amândoi la câte un hotel, ambele hoteluri erau aproape de biserică, ca să simțim, cumva, și mai profund momentul și să nu plecăm de acasă împreună. În plus, nu știa deloc cum arată rochia și am hotărât să ne vedem în ușa bisericii, la ora stabilită. Seara, la hotel, aveam un milion de emoții, am vorbit la telefon ca să ne spunem noapte bună'. Mi-a recomandat să beau un ceai și să încerc să dorm. Ei bine, după 10 min, mi-a bătut la ușa camerei, mi-a adus un ceai, m-a pupat și mi-a spus că abia așteaptă să fie mâine! M-a liniștit atât de mult și mi-a plăcut atât de mult gestul lui. A doua zi a fost ca o poveste!"