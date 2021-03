Cum și-a sărbătorit Mirela Vaida aniversarea de 39 de ani. Ce surpriză a primit de la soț și cum au așteptat-o copiii

În cadrul emisiunii Acces Direct, Mirela Vaida a transmis un mesaj cu ocazia aniversării de 39 de ani:

”Mulțumesc că mă suportați în fiecare zi și că mă vedeți peste tot. Vă dați seama, am 39 de ani, e clar, mult nu o mai duc. Asta e ultima zbatere. Într-adevăr, anul viitor se schimbă prefixul și este un prag psihologic pe care femeile cred că îl petrec. Îl simt și eu, încă de anul acesta, de ce să vă mint?! Par bucuroasă, dar nu sunt.

Am 39 de ani și durerea mea cea mai mare este că am copii foarte mici. Nu am copii de școală. Mama mea, când era de vârsta mea, mă avea pe mine de 19 ani. Eu am abia copilul cel mai mare de 6 ani. Mi se pare așa, că Dumnezeu mi i-a dat târziu, dar mă bucur că mi i-a dat. Îmi doresc să fim sănătoși cu toții și vă mulțumesc pentru toate clipele pe care le petrecem împreună”, a spus Mirela Vaida.

Prezentatoarea TV a ținut să puncteze că ”am multe ieșiri din decor, dar sunt un om cu multe puncte tari, cu multe slăbiciuni și multe sensibilități. Nu îmi este teamă de acest lucru, sunt un om simplu, cu trăiri, cu patimi. Să mă iertați dacă mai ies din decor, se întâmplă”.

Ce spune Mirela Vaida despre familia ei

Anul trecut Mirela Vaida povestea cum e viața ei cu trei copii:

„Acum suntem într-o altă etapă a vieţii, cu trei copii şi „un pic” mai multe responsabilităţi și nu aş mai putea pleca de acasă nici măcar o zi fără să nu fiu în permanentă legătură cu copiii, să ştiu cine și cât a mâncat, la ce oră, când au dormit, când s-au trezit şi cât desert au cerut, de aceea nu cred că m-aş mai putea relaxa ca atunci. Acum grijile sunt altele şi nu ştiu dacă aş mai putea repeta experienţa”, a declarat vedeta pentru Libertatea.

În 2018 Mirela Vaida anunța că urma să devină mamă pentru a treia oară în 4 ani:

„O casă plină de copii cred că e o binecuvântare și nu mă sperii să-i cresc, chiar dacă nu am bonă internă și nici vreo bunica pe aproape care să ne poată ajută. Îl am pe Alex alături, foarte bucuros că mai are tati un băiat. Ba, mai mult, mi-a zis într-o zi că el s-ar mai gândi și „la o fetiță, că să fie 4, și să echilibrăm balanța!!”, scria pe blog-ul personal Mirela Vaida, în anul 2018.