Cuza a renunțat la părul lung și a apelat la o schimbare radicală de look, după doi ani. Cum arată acum prezentatorul TV

Cuza nu mai arată așa! Prezentatorul Neatza și iUmor a apelat la o schimbare radicală de look după doi ani în care a avut părul lung. Cum s-a tuns.

Cuza este foarte activ în mediul online și și-a obișnuit fanii să îi țină la curent cu fiecare schimbare importantă din viața lui. Astfel că, odată ce a luat decizia de a se tunde, nimic nu l-a mai oprit. Prezentatorul de la Neaza și iUmor nu a mai rezistat cu părul lung și a apelat la o schimbare de look surprinzătoare.

Cum arată Cuza acum. Prezentatorul TV s-a tuns după doi ani în care a avut părul lung

Cuza și-a anunțat prietenii virtuali prin intermediul unui Instastory că a luat decizia de a-și schimba look-ul. Prezentatorul TV s-a tuns după doi ani în care și-a îndeplinit dorința de a avea părut lung.

„Gata! A venit momentul! Adevăratul moment. Un moment pe care nu îl așteptam, dar trebuie să îl fac. Un pas important pentru mine, dar mic pentru voi. E fix invers. Mă duc să mă tund. Nu mai pot”, a spus acesta pe rețelele sociale.

Ulterior, el a revenit cu un nou videoclip în care le-a arătat internauților rezultatul. Tânărul a renunțat la plete și a revenit la tunsoarea care l-a consacrat. Cu buclele vâlvoi, Cuza chiar pare că s-a întors în timp.

„Și momentul adevărului. După doi ani de stat să crească părul, nu puteam să mai rezist și m-am întors. M-am întors de unde am plecat. Gata! Am întinerit. Ia uite freză! Vezi de înseamnă părul lung ținut de un om care nu știe să îl poarte. Uite, se rărea. E mult mai bine, nu?”, a transmis acesta pe Instagram în timp își arăta noul look.

Cuza a dezvăluit ce sentimente are pentru Ramona Olaru, fosta lui iubită

Recent, Emi și Cuza au fost invitați la detectorul de minciuni al lui Selly, acolo unde au răspuns la tot felul de întrebări indiscrete, însă au fost cât se poate de sinceri. Printre altele, Emi l-a întrebat pe colegul său dacă mai are sentimente pentru Ramona Olaru. Iată cum a răspuns prezentatorul iUmor.

Cuza de la „Noaptea Târziu” a punctat că o apreciază foarte mult pe Ramona Olaru, însă sentimente în direcția unei relații nu mai are pentru ea. De asemenea, acesta a mărturisit că, pentru o perioadă, a fost destul de greu să lucreze cu ea, însă cu timpul lucrurile s-au așezat între ei.

„Pot să spun că o apreciez ca și colegă, discutăm o grămadă de chestii, dar la nivel de sentimente, în direcția unei relații, nu. A fost foarte greu la început să lucrez cu fosta, cred că și ei i-a fost greu, dar oricum din start în capul meu a fost delimitarea și pe platou nu s-a simțit niciodată, cred eu și sper.

Îți dai seama că asta e opțiunea. Pe mine m-a salvat un gând, am avut la un moment dat un soi de revelație care m-a salvat de durere și de gânduri, pentru că a fost o relație faină între noi. Mi-am dat seama că poți să iubești un om și de la distanță și că nu trebuie să fii neapărăt lângă el să îl iubești. Ușor, ușor iubirea de la distanță se stinge.”, a mărturisit Cuza în cadrul vlogului postat de Selly.