Daliana Răducan a decis ce rochie de mireasă va purta. Reacția savuroasă a lui Răzvan Simion: „Pot arunca o privire?”

Daliana Răducan are o rochie de mireasă unică, iar fiecare detaliu îi reflectă personalitatea. Arhitecta și prezentatorul Răzvan Simion se vor căsători în curând.

Răzvan Simion și Daliana Răducan își vor uni destinele în curând, iar arhitecta a pus la punct unul dintre cele mai importante elemente ale unei nunți: rochia de mireasă. Pentru că este o iubitoare de artă și de frumos, Daliana Răducan nu s-a putut mulțumi cu o simplă rochie și și-a dorit ceva unic, personalizat. Rochia de mireasă a Dalianei Răducan este desenată și creată special pentru ea, fiecare detaliu reflectându-i personalitatea, după cum spune aceasta.

Ce spune Daliana Răducan despre rochia de mireasă pe care o va purta la nunta ei și a lui Răzvan Simion

Daliana Răducan nu a făcut publice imagini cu rochia ei, însă a dezvăluit câteva detalii, arătând o parte din procesul de creare a ținutei.

Răzvan Simion a comentat în dreptul imaginilor publicate de Daliana Răducan, cerându-i să-i arate și lui rochia, însă arhitecta dorește să păstreze surpriza pentru ziua cea mare.

„Pot arunca o privire?”, a întrebat prezentatorul de la Super Neatza.

„Nuuuuuuu! Este surpriză”, a răspuns viitoarea soție.

În imaginile publicate pe Instagram, Daliana Răducan apare analizând detaliile mai multor rochii de mireasă. Aceasta spune că este mulțumită de decizia pe care a luat-o cu privire la ținuta pe care o va purta în ziua cea mare.

„Se apropie ziua cea mare și mă simt copleșită de emoții.

Credeți că e ușor pentru o arhitectă să decidă fiecare detaliu pentru rochia de mireasa?”, a scris Daliana Răducan în dreptul postării.

Despre cea care i-a creat rochia de mireasp, Daliana Răducan a spus: „A desenat rochia special pentru mine. Fiecare schiță și fiecare detaliu au fost gândite să reflecte personalitatea mea, iar tot procesul creativ a fost o plăcere și o experiență memorabilă pentru mine”.

Daliana Răducan și Răzvan Simion urmează să devină soț și soție

În această vară, Daliana și Răzvan vor deveni soț și soție. După cererea în căsătorie și logodna celor doi, Răzvan și Daliana se gândeau la un eveniment restrâns. Între timp, planurile lor s-au schimbat, după cum a povestit Daliana într-un podcast recent la care a fost invitată.

“La începutul relației, oamenii erau extrem de curioși. Oriunde intram cu Răzvan, oamenii se uitau insistent la noi. Îmi aduc aminte că atunci când ne-am mutat împreună, am ieșit pe terasa blocului unde locuiam împreună și ne-am trezit efectiv cu paparazzii la geam. (…) Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a mai întâmplat, dar a trebuit să fac față la foarte multe situații cu care m-am obișnuit astăzi. (…) Am evoluat foarte mult împreună”, a povestit Daliana în timpul podcastului.

Răzvan Simion a cerut-o în căsătorie pe Daliana Răducan pe 1 ianuarie 2023.

„Aleg să fiu mai liber că niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea.

Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, că și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisură dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic”, spunea atunci Răzvan Simion.