Dan Capatos și soția sa, poveste de dragoste scoasă din tabloide: ”Când am cunoscut-o pe Monica, ea avea deja nunta programată”

Dan Capatos a vorbit la „Răi da Buni” despre femeia care îi este alături de aproape 20 de ani. ”Când am cunoscut-o pe Monica, ea avea deja nunta programată”, a spus prezentatorul „Xtra Night Show”.

Dan Capatos și soția lui, Monica, sunt împreună de mai bine de 20 de ani. Invitat la „Răi da Buni”, prezentatorul „Xtra Night Show” a vorbit despre cum a început povestea lor de dragoste.

„Povestea mea de dragoste este ca un tabloid”

În momentul în care Dan Capatos și Monica s-au cunoscut, ambii erau implicați în alte relații. Mai mult, se pare că Monica era în toiul pregătirilor pentru nuntă!

„Eram, fiecare, prinși în alte relație și a trebuit să renunțăm la relațiile respective pentru a ne forma noi ca familie. Singurul dezavantaj major pentru ea a fost că trebuia să se căsătorească. Avea nunta programată și a trebuit s-o anuleze. Au trecut 20 de ani, mă gândesc că ne-or fi iertat oamenii ăia. Sau pe ea, că pe mine nu cred. Oamenii aceia pe care i-a încurcat atunci. 20 de ani. Nu i-am promis niciodată măcar că vom rămâne până la final. Nu-mi place să fac promisiuni de genul ăsta. Am zis încă de la început că se poate întâmpla orice, dar trebuie să o luăm cu paşi mici. În paşi mici am ajuns la 20 de an”, a povestit Dan Capatos.

sursa: antenastars.ro