Dana Budeanu, apariție de senzație într-o ținută cu decolteu adânc, de ziua ei. Cum s-a pozat la 45 de ani

Dana Budeanu a sărbătorit aniversarea de 45 de ani. Vedeta a sărbătorit la malul mării, cu zâmbetul pe buze și a mărturisit că nu are ce să-și mai dorească.

Într-o ținută lejeră și cu un decolteu apu, Dana Budeanu s-a pozat zâmbind de ziua ei, arătând că este într-o formă fizică de invidiat la cei 45 de ani ai săi. Dana Budenau a mărturisit că este o femeie fericită la cei 45 de ani ai săi și că nu are ce dorință să-și pună, pentru că are deja ce-și dorește.

Ținuta îndrăzneață purtată de Dana Budeanu la 45 de ani

„Nu sunt nimic special, de asta sunt sigură..Sunt o femeie normală, cu gânduri normale și am dus o viață normală..cam plictisitoare pentru majoritatea..Nu voi sfârși ca o emblemă de orice fel și numele meu nu va fi amintit..dar până la sfârșit, voi ști că am iubit cu toată inima și sufletul meu, și pentru mine, asta va fi întotdeauna suficient…”, a scris Dana Budenau pe Instagram.

Citește și: Dana Budeanu, ipostazele în care a renunțat la lenjeria intimă și a pozat fără inhibiții. Imagini incediare cu creatoare de modă

Articolul continuă după reclamă

Creatoarea de modă demonstrează că arată impecabil la 45 de ani și nu se ferește să poarte ținute care îi evidențiază atuuile fizice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dana Budeanu s-a bucurat de urările primite din partea celor dragi și de un tort cu 3 etaje.

Citește și: Cum arată casa de lux în care locuiește Dana Budeanu. Imaginile din interior care i-au surprins pe internauți

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este mama Danei Budeanu și cu ce se ocupă aceasta. Femeia are o profesie total diferită de cea a fiicei sale

De altfel, Dana Budeanu este conștientă de atuurile sale fizice, deoarece publică des imagini cu ea în ipostaze care mai de care mai sexy.

Designerul de modă a studiat Marketing și Management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria.

Dana Budeanu este mama a două fete gemene, pe car ele ține departe de lumina reflectoarelor. Totuși, la un moment dat, chipul uneia dintre fiicele creatoarei de modă a apărut în fotografiile unor paparazzi internaționali, alături de Jennifer Lopez. Fană înfocată a artistei internaționale, fiica Danei Budeanu a întâlnit-o și îmbrățișat-o pe Jennifer Lopez, iar imaginile au apărut în presa internațională.