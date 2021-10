Dana Budeanu, fotografia în cea mai mulată rochie care a pus pe jar imaginația fanilor. Cum arată designerul

Frumoasa brunetă în vârstă de 41 ani are un trup de zeiță și nu ezită să își pună în valoare formele ori de cât ori are ocazia, fiind mândră de felul în care arată. De câteva luni, Dana Budeanu și-a luat adio de la postarea video-urilor sale celebre pe YouTube și tot conținul pe care îl creează a rămas disponibil doar în aplicația sa proprie.

Dana Budeanu, în cea mai mulată rochie

A investit foarte mult timp, dar și resurse financiare în noua sa aplicație și se bucură că aceasta a avut atât de mult succes, adunând un număr neașteptat de mare de abonați. În noua fotografie, Dana Budeanu și-a pus în valoare blonzul, purtând o rochie albă extrem de mulată, cu un umăr gol și decupată în zona taliei.

Designerul de modă are un trup de invidiat, deși este mama a două fetițe de 16 ani. Prin intermediul noii fotografii, ea și-a anunțat noua colecție de haine care urmează să fie lansată în curând.

Dana Budeanu, un designer de top

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu. Cei doi s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu, potrivit fanatik.ro.

Legătura dintre Dana Budeanu și Jennifer Lopez

Imaginile cu fiica Danei Budeanu, care este îmbrățișată strâns de Jennifer Lopez, au apărut în mai multe publicații mondene la sfârșitul acestei veri. Până și creatoarea de modă le-a publicat în mediul online, motiv pentru care fanii s-au întrebat ce legătură există între cele două.

Aflată în vacanță cu partenerul său, Ben Affleck, J. Lo. își face timp să interacționeze cu toți fanii ei, indiferent de vârstă.

Una dintre fiicele Danei Budeanu a avut, însă, mai mult noroc. Fan înfocat al artistei, ea a fost chemată de Jennifer Lopez pentru o fotografie și o îmbrățișare caldă. Nu se știu detalii despre circumstanțele în care s-a petrecut întâlnirea, însă creatoarea de modă susține că vedeta internațională este cea care a încurajat-o pe tânără să se apropie.

”O tandrețe sinceră. A fost un moment… Mai ales că este fetița mea și eu nu le expun deloc. Fetița mea a întâlnit-o absolut întâmplător, eram în același loc, și fetița mea era în vecinătatea bărcii, nu mai contează detaliile. A fost chemată de către Jennifer Lopez. Efectiv. Și pur și simplu s-a dus și a mai venit după vreo 15 minute, timp în care s-a întâmplat ceea ce vedeți. Bineînțeles, după aceea ea ne-a povestit. Noi eram la 15 metri', a spus Dana Budeanu la Antena 3.

