Dana Budeanu, ipostaza incendiară în care s-a lăsat fotografiată în așternuturi. Cum și-a acoperit zonele intime

Dana Budeanu, celebrul designer de modă, și-a uimit fanii din mediul online cu o fotografie lipsită de inhibiții. Deși a dovedit în repetate rânduri că nu îi pasă ce spune gura lumii, Dana Budeanu să lasă fotografiată în cele mai curajoase ipostaze.

Designerul de modă a postat pe contul ei de Instagram o poză în care apare purtând o pereche de ochelari de soare foarte mari, partofi cu toc și o haină de blană cu care și-a acoperit umerii și părțile intime.

Dana Budeanu, ipostaza incendiară în intimitatea casei

De altfel, Dana Budeanu este conștientă de atuurile sale fizice, deoarece publică des imagini cu ea în ipostaze care mai de care mai sexy.

Designerul de modă a devenit chiar și mai îndrăgită după ce și-a lansat propria ei aplicație acolo unde postează adesea articole despre modă, dar și despre problemele actuale cu care se confruntă lumea, fie că e la nivel național sau international.

Dana Budeanu este una dintre cele mai non-conformiste vedete de la noi și este renumită pentru faptul că alege mereu să spună lucrurilor pe nume, fără să îi fie teamă de repercusiuni.

Designerul are două fete gemene în vârstă de 17 ani pe care le-a crescut singură, oferindu-le o educație aleasă. Dana Budeanu preferă să le țină pe fiicele ei departe de ochii presei. Fetele ei sunt pasionate de sport, iar mama lor le îndeamnă să se bucure cât mai mult de copilărie și le ține departe și de rețelele de socializare, motiv pentru care ele nu au conturi de Facebook sau Instagram.

Cum a devenit faimoasă Dana Budeanu

Dana Budeanu este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. Creatoarea de modă și fostul ei soț ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat, iar din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Aceasta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu, potrivit fanatik.ro.

În prezent, creatoarea de fashion deține 4 firme numite Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.

