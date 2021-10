Dana Budeanu, cu formele la vedere, într-o ținută extrem de mulată. Cum s-a fotografiat creatoarea de modă

Dana Budeanu a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare purtând o rochie albă, cu un decupaj generos în zona abdomenului. Fanii au putut observa că Dana Budeanu, la cei 42 de ani ai săi are o siluetă de invidiat.

În parte de sus, ținuta îi lasă un umăr dezgolit creatoarei de modă.

Cum arată ținuta Danei Budeanu când se întoarce cu spatele

Ulterior, Dana Budeanu a publicat o imagine cu aceeași ținută, în care apare cu spatele. Ținuta mulată îi scoate în evidență posteriorul de invidiat.

De altfel, Dana Budeanu este conștientă de atuurile sale fizice, deoarece publică des imagini cu ea în ipostaze care mai de care mai sexy. Recent, vedeta a publicat o imagine cu abdomenul la vedere, care a atras atenția imediat fanilor. Tot recent, creatoarea de modă a publicat și o imagine în care apare cu un decolteu adânc, făcând astfel furori pe rețelele sociale.

Cine este Dana Budeanu

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și fostul soț s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat Marketing și Management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

Dana Budeanu este mama a două fete

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria.

Dana Budeanu este mama a două fete gemene, pe car ele ține departe de lumina reflectoarelor. Totuși, anul acesta, chipul uneia dintre fiicele creatoarei de modă a apărut în fotografiile unor paparazzi internaționali, alături de Jennifer Lopez. Fană înfocată a artistei internaționale, fiica Danei Budeanu a întâlnit-o și îmbrățișat-o pe Jennifer Lopez, iar imaginile au apărut în presa internațională.

