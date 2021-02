Dana Budeanu, rochia cu spatele gol care a încins imaginația fanilor. Cum s-a fotografiat designerul

Cariera creatoarei de modă

Designerul de modă este cunoscut acum pentru emisunea de pe canalul ei de YouTube, Verdict, în care spune lucrurilor pe nume, fiind complet transparentă.

În episoadele emisiunii sale pe care le postează pe YouTube, designerul de modă explică trendurile actuale și desfințează trendurile din modă ce ar trebui să fie date uitării.

Ea este femeia care nu se sfiește să vorbească fără paravan despre orice personalitate din showbiz-ul românesc și nu de puține ori a fost criticată pentru stilul său prea direct.

Cine este Dana Budeanu

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu, potrivit fanatik.ro.

În prezent, creatoarea de fashion deține 4 firme numite Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.