Dana Budeanu “rupe gura târgului” cu o apariție dezinhibată într-o rochie din satin. “Sunt prea deșteaptă să fiu frumoasă“

Dana Budeanu a devenit celebră prin prisma meseriei sale de designer și ușor a devenit o figură extrem de cunoscută și controversată datorită emisiunilor sale în care vorbea oamenilor din mediul virtual despre cum trebuie să fie și să se poarte. Odată cu avalanșa de reacții nu doar față de micile clipuri, ci și expunerea părerilor vizavi de contextele sociale ea a prins teren în fața publicului.

Cum a apărut Dana Budeanu pe rețelele de socializare

Nu mai este un secret pentru nimeni că Dana Budeanu este o femei extrem de puternică, neînfricată și extrem de frumoasă, cu un corp impecabil la cei 43 de ani ai săi. Pe lângă aspectul fizic fabulos, ea se mândrește și cu o minte ageră și deschisă, fără a se supune regulilor, așa cum de fiecare dată a subliniat.

Mesajul din ultima sa postare a stârnit din nou atenția! Ea și-a obișnuit publicul cu texte ce par uneori desprinse din context și creează vâlvă în jur. Amintim de un moment în care toată presa a scris că Dana Budeanu s-a logodit, după ce a postat o fotografie cu mâna sa pe care se afla un inel și mesajul: “I don’t date, I marry” (n.r Eu nu ies la întâlniri, eu mă mărit).

De data aceasta ea a lăsat următorul mesaj: “I’m too smart to be beautiful” (n.r Sunt prea deșteaptă ca să fiu frumoasă). Pe l

g[ text, fotografia a atras atenția în mod special. Apariția sa este spectaculoasă! Într-o rochie roz din satin, decupată în mai multe părți ale corpului și cu detalii care încununată ținuta, ea a spart orice mit despre “cum ar arăta de fapt Dana Budeanu”.

Este lesne de Înțeles că are un trup bine lucrat și perfect din toate punctele de vedere.

Faimosul designer stârnește mereu controverse, fiind unul dintre cei mai importanți critici de modă din România. De curând, creatoarea de modă și-a lansat propria aplicație unde publică știri de actualitate, atât despre modă și ultimele tendințe, cât și despre evenimentele din țară și din afară.

Dana Budeanu a ajuns în atenția presei din străinătate, după ce a fost surprinsă printre persoanele care nu purtau mască de protecție când erau în celebrul magazin Selfridges, de pe strada londoneză Oxford. Daily Mail a publicat un articol cu o galerie stufoasă, în care se află și creatoarea de modă.

Dana Budeanu a apărut fără mască de protecția, alături de alte 70 de persoane, în magazinul celebru din Londra. Articolul publicat de presa din străinătate face obiectul nerespectării măsurilor de combatere a bolii, în speță a variantei Omicron a coronavirusului.

Articolul postat de Daily Mail face referire la starul echipei de fotbal Leeds, Kalvin Phillips, care a fost surprins nerespectând regulile, iar în imagini se poate vedea și Dan Budeanu, îmbrăcată elegant, cu o blană, urmând același exemplu ca celelalte persoane.

Aceeași sursă amintește că în Anglia măsura obligativitatea purtării măștii a fost reintrodusă în magazine și în transportul public, după răspândirea variantei Omicron. Persoanele care nu respectă regula riscă să primească o amendă de 200 de lire sterline, care se reduce la 100 de lire dacă este plătită în 14 zile, iar la a doua abatere suma se poate dubla până la 6.400 de lire sterline.

