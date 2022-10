Dana Budeanu s-a pozat într-un top, lângă o femeie cu bustul gol. Imaginea postată pe rețelele sociale a strâns mii de aprecieri

Criticul de modă și-a surprins din nou urmăritorii de pe Instagram. A postat o fotografie cu ea în mediul online, unde a primit aproape două mii de aprecieri.

Dana Budeanu s-a pozat într-un top, pe Instagram

Fanii știu că vedeta este o persoană destul de nonconformistă și poartă ce ținute își dorește, deși are 43 de ani și două fete gemene. De data asta, Dana Budeanu a postat o fotografie pe contul de Instagram, iar fanii au fost surprinși.

Șatena apare într-o ținută care îi scoate în evidență silueta de invidiat. Ea poartă un top negru cu mâneci lungi, o pereche de pantaloni închiși la culoare și mulați, cu talie înaltă, accesorizată cu o curea. De altfel, nu a uitat de perechea de pantofi cu tocuri sau de geanta clasică.

Lângă ea, are un desen în care apare o femeie cu bustul gol, fiind un loc preferat de creatoarea de modă pentru a face poze. Nu a publicat-o de mult timp, astfel că s-au strâns deja aproape două mii de aprecieri.

Criticul de modă formează un cuplu cu Andrei Hrebenciuc. Ea a postat, la un moment dat, o imagine pe rețelele sociale în care poartă un inel cu piatră prețioasă, în timp ce fanii s-au gândit că ar putea fi un cadou din partea iubitului.

Dana Budeanu are două fete din fosta căsnicie

Dana Budeanu a fost căsătorită cu Radu Ion Budeanu. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea avea doar 22 de ani, iar el era cu un an mai mic. Acum mai bine de opt ani, au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate, chiar dacă împreună au două gemene.

„Intr o dimineata, acum saptesprezece ani, in burtica in care le am dus cu mine peste tot si n care le am mangaiat si le am vorbit continuu si n care mi am imaginat cum ar fi aratat ca doi ingeri, niste picioruse si manute bateau mai tare ca niciodata sa iasa…

Ca mereu, mami le a explicat si atunci ca trebuie sa mai stam putin ca sa fim mari, mari si sa rezistam in lumea de afara, de care si astazi incerc mereu sa le feresc. Vorbindu le asa cu mana pe burtica, piciorusele si manutele bateau si mai tare…

Am alergat prin casa si mi am dat seama ca mai aveam atatea de facut inainte de a le naste si atatea de aranjat in camaruta lor de vis…si le am rugat cu toata mintea si sufletul meu sa mai stea cateva ore…

Sunt toata mandria mea si toata dragostea, toata bucuria, toata credinta, toata viata. Sunt sufletul meu in vazul tuturor.

Fiecare cuvant al lor, fiecare privire, fiecare zambet sunt motivatia mea in fiecare zi, bucuria si implinirea… Mami le iubeste pana la cer si inapoi, le adora si le poarta cu ea mereu in fiecare gand si n tot sufletul. 🤍🤍”, a postat ea pe rețelele sociale, de ziua fiicelor sale în 2021.

Ea a devenit virală pe rețelele sociale, în special pe YouTube, după ce și-a prezentat propria emisiune, Amețitele și mafioții.

