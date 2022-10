Petre Daea, lăsat fără replică de Dana Budeanu. Ce i-a zis când s-au întâlnit față în față

Pentru că s-au întâlnit, Dana Budeanu a profitat de ocazie și și-a arătat admirația pentru ministrul Agriculturii. Petre Daea nu se aștepta la ce avea să audă.

Ce i-a zis Dana Budeanu lui Petre Daea

Dana Budeanu nu a ascuns faptul că apreciază activitatea și inițiativele ministrului Agriculturii, Petre Daea. Aceasta l-a surprins până și pe politician, care a rămas fără cuvinte.

„Îl iubesc, ştiţi asta. Trebuie să o spun. Este ministrul României, nu este al Agriculturii, este ministrul României. Aşa cum credeţi voi că sunteţi tineri şi că le ştiţi pe toate şi că viaţa e pe net. Viaţa e aici. Dacă nu ar fi ei şi dacă nu ar fi ministrul Daea, nu aţi avea cum să staţi pe net.

Asta e viaţa. Dânsul este România, nu mă interesează că sunteţi sau nu de acord. Eu ştiu de unde venim şi doar când o să vă întoarceţi aici, o să ne salvăm”, a spus Dana Budeanu despre Petre Daea, potrivit site-ului Antena 3.

În acest timp, măgulit, Petre Daea a rămas mut de uimire în fața interlocutoarei sale, care i-a adus neașteptate cuvinte de laudă.

Citește și: Petre Daea revine la Ministerul Agriculturii. TOP cele mai amuzante perle ale politicianului

Ce studii are Dana Budeanu

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu. Cei doi s-au cunoscut când el avea 21 de ani și ea 22. Au divorțat în urmă cu mai bine de 8 ani și, din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London.

În ultimii ani, Dana Budeanu a devenit și mai cunoscută datorită emisiunilor pe care le încărca pe canalul său de Youtube. Show-ul ”Ametițele și mafioții” a reușit să creeze valuri în social media și, nu o dată, creatoarea de modă a fost ironizată și criticată pentru afirmațiile dure din cadrul lui.

Citește și: Petre Daea i-a dat replica Danei Budeanu după ce a afirmat că în România nu e secetă. Cum i-a răspuns ministrul

George Tănase, invitat special la Stand-Up Revolution ▶ Noul episod e disponibil în AntenaPLAY