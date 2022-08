Ce apariție! Imaginea rară cu Dana Budeanu în costum de baie. Cum s-a pozat creatoarea de modă la piscină

Dana Budeanu reușește, de fiecare dată, să facă valuri cu declarațiile și aparițiile sale. Creatoarea de modă este cunoscută pentru faptul că este foarte vocală.

Dincolo de acest lucru, este una dintre cele mai apreciate persoane publice de la noi. Mereu impecabilă din punct de vedere vestimentar și cu un corp fără cusur, Dana Budeanu ezită totuși să se afișeze în costum de baie pe rețelele sociale.

Iată că de această dată a făcut o excepție. Creatoarea s-a pozat într-un costum din două piese, de culoare negru, și a luat cu asalt Instagramul. Peste 22 de mii de aprecieri a primit fotografia în doar 24 de ore.

Cum arată Dana Budeanu în costum de baie

Dana Budeanu este posesoarea unui corp fără cusur. Deși a adus pe lume doi copii, aceasta a reușit să se mențină în formă. La 43 de ani, are curaj să poarte rochii scurte, top crop și mereu încăltări cu toc înalt.

Recent, ea s-a afișat în costum de baie. În imaginea postată pe contul ei de Instagram, Dana Budeanu stă pe marginea unei piscine.

Creatoarea poartă un costum de baie negru, din două piese. Pentru a își completa ținuta, aceasta a ales o pereche de ochelari supradimensionali. Părul este despletit și lasă la vedere unul dintre cerceii purtați de Budeanu, care este auriu și pare a avea o formă rotundă.

”I m too smart to be beautiful”, a scris Dana la descrierea imaginii care a strâns peste 22 de mii de inimioare în 24 de ore. De altfel, este pentru prima dată, după mult timp, când Dana Budeanu se afișează în costum de baie.

Ce studii are Dana Budeanu

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu. Cei doi s-au cunoscut când el avea 21 de ani și ea 22. Au divorțat în urmă cu mai bine de 8 ani și, din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London.

În ultimii ani, Dana Budeanu a devenit și mai cunoscută datorită emisiunilor pe care le încărca pe canalul său de Youtube. Show-ul ”Ametițele și mafioții” a reușit să creeze valuri în social media și, nu o dată, creatoarea de modă a fost ironizată și criticată pentru afirmațiile dure din cadrul lui.

