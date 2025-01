Dana Roba nu vrea să mai audă de bărbați care au copii. Make-up artistul recunoaște că Beni o neglija din cauza fiilor săi, iar de aici porneau multe scandaluri. Iată ce mărturisiri uluitoare a făcut despre gelozia fostului logodnic!

Dana Roba rupe tăcerea după ce ea și Beniamin s-au despărțit!

Deși amândoi spuneau că vor păstra discreția cu privire la despărțirea lor, se pare că vedeta nu a vrut să mai țină secret motivul pentru care s-a ajuns la separare.

Mai mult decât atât, make-up artistul a declarat că nu vrea să mai ia în calcul niciodată un bărbat care are deja copii.

Iată ce dezvăluiri neșteptate au ieșit la iveală despre relația lor!

Dana Roba recunoaște ce a deranjat-o la Beni. Vedeta a făcut dezvăluiri total neașteptate

Daniela Roba și Beniamin Branko au fost împreună timp de aproape doi ani și păreau că trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste după ce ea a trecut prin chinuri groaznice alături de fostul soț, Daniel Balaciu.

Deși toată lumea aștepta să o vadă pe Dana în fața altarului, se pare că ea a fost cea care a rupt logodna înainte ca acest lucru să se întâmple.

Inițial, amândoi au vrut să păstreze motivul despărțirii departe de urechile curioșilor, însă lucrurile s-au schimbat radical în ultimele zile.

Dana Roba a recunoscut că în urma relației cu Beni a rămas cu un gust amar după ce acesta s-ar fi implicat mult mai mult în viața copiiilor lui și ar fi uitat de propria relație de cuplu.

Între ei ar fi avut loc multe scandaluri din acest motiv, iar acest aspect a făcut-o pe Dana Roba să ajungă la o concluzie dureroasă: niciodată nu va mai accepta să aibă o relație cu un bărbat care are copii din relațiile anterioare.

„Nu aș accepta, acum, la ora aceasta, bărbat cu copil. Nu, niciodată! Am încercat o relație de un an jumătate o relație cu un bărbat care are trei copii și chinul morții! E chinul morții bărbatul care are copii! Femeile care stau cu bărbați care au copii doar ele îmi dau dreptate. Este chin pentru că te cerți în fiecare zi de la copiii lui.

I se pare că ziua copilului meu a fost mai frumoasă decât ziua copilului său, că i se pare că hainele pe care le-am luat copilului meu sunt mai frumoase decât hainele copilului său, că i se pare că copilul meu merge la o școală mai bună” a declarat aceasta potrivit Spy News.

Make-up artistul recunoaște că s-a simțit neglijată și că vrea să se axeze asupra altor lucruri în prezent, precum ar fi și o posibilă mutare din oraș.

„De 8 martie face 1 iunie. Se duce și stă cu copiii lui și mie nu îmi aduce un buchet de flori. Îmi aduce seara la 23.00 flori, du-te și dă-ți cu ele de cap, dacă toată ziua nu am fost importantă”, a mai relatat aceasta potrivit sursei citate anterior.