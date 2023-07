Dana Roba susține că știe de ce soțul a premeditat atacul. Ce ar fi urmărit, de fapt, bărbatul

Dana Roba le-a dezvăluit de curând urmăritorilor săi motivul pentru care soțul ei ar fi atacat-o cu ciocanul, incident tragic în urma căruia încă se recuperează. Vedeta are o teorie care ar explica gestul cutremurător.

A premeditat totul (soțul ei n.r) cu ceva timp înainte, din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața, pentru a putea să îmi fure cei 20.000€ și pentru faptul că eu nu am vrut să renunț la copii. Mereu mă ruga ca să renunț în fața notarului la copii, ceea ce nu aș putea face niciodată.

„Uneori plâng când mă văd fără par în cap, îmi este foarte greu să mă obișnuiesc așa, dar nu am curaj să îl întreb pe Dumnezeu de ce m-a îngăduit să trec pe aici… știe El de ce… Eu îi mulțumesc zilnic că sunt în viața și că m-a lăsat mama la copiii mei. Iar acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Am încredere că judecătorul va judeca drept această faptă.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY