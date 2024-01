Pe 2 februarie, Dana Roba și Daniel Balaciu se vor confrunta în sala de judecată într-un nou proces.

Vedeta și bărbatul care a fost implicat într-un incident grav cu aceasta vor avea o întâlnire tensionată în instanță. Dana Roba anunță că intenționează să îl execute silit pe Daniel, considerându-se îndreptățită să primească o parte din averea acestuia.

Dana Roba vrea să-l execute silit pe soțul ei care a mutilat-o. Ce sumă de bani vrea să-i ceară

Ea afirmă că dacă Daniel îi plătește suma de 220.000 de euro, va vinde apartamentul și vor împărți banii.

„O să îl execut silit. Dacă îmi dă 220.000 de euro, vând apartamentul și apoi facem jumi-jumate. Dacă nu îmi dă, îl execut cu apartamentul, casa, tot ce are el. Încă nu s-a aprobat, dar lui i s-a pus sechestru pe tot ce are. Plus că Spitalul județean l-a dat în judecată și are să dea și acolo 3000 de euro. Eu aș lua pe apartamentul pe care vreau să îl vând 110.000 de euro (n.r. apartamentul groazei).

Plus 10% din casa lui, plus că mai are un teren de fotbal pe care primarul a trecut-o pe numele lui. A fost când noi eram căsătoriți, eu am plătit intabularea, eu m-am ocupat și de asta. Nu îmi doresc nici pensie alimentară de la el”, a spus Dana Roba.

În caz contrar, va proceda la executarea silită asupra apartamentului, casei și a tuturor bunurilor lui Daniel, care deja sunt puse sub sechestru în urma unor procese legale. De asemenea, Spitalul județean a deschis un proces împotriva lui, solicitând o sumă de 3000 de euro.

„Eu l-am întreținut pe el în toți acești ani. Imaginează-ți că el mergea în weekend cu copiii la sat și, când se întorcea, deja avea cadoul cumpărat. I-am cumpărat numai tricouri și pantaloni de firmă, iar eu nu meritam nici un buchet de flori la an. El mi-a făcut și plângere că fac evaziune fiscală” , a declarat vedeta.

Dana Roba dezvăluie că intenționează să vândă un apartament cu o valoare de 110.000 de euro și să primească 10% din valoarea casei lui Daniel, alături de un teren de fotbal pe care primarul l-a trecut pe numele lui. Aceste pretenții vin în contextul în care ea afirmă că a fost singura care a adus bani în casă pe toată durata relației lor.

Mai mult, vedeta susține că nu solicită pensie alimentară și că a fost singura care a contribuit financiar la cheltuielile familiei. Înainte de a fi arestat, Daniel Balaciu a depus o plângere pentru evaziune fiscală împotriva Danei Roba, încercând să o compromită în fața autorităților. Ea susține că l-a întreținut financiar pe tot parcursul relației și că Daniel nu a fost un tată afectuos pentru fetele lor.

„Daniel nu era afectuos cu fetele. Numai tată nu era! Stătea numai pe telefon el, le punea pe ele tot pe telefon sau să coloreze, mizerie în casă ca la nebuni, nu-l interesa. Eu plăteam 1.500 de lei pe lună curățenia în apartament cu trei camere.Mă gândesc că vin ăștia de la protecția copilului, mi se face greață. Nu au nevoie de nimic copiii mei! Fetele mele sunt curate, spălate, îmbrăcate, îngrijite. La mine nu există să nu fie ele pe primul loc. Ziua copiilor mei se ține și dacă trebuie să mă împrumut” , a susținut Dana Roba pentru cancan.ro.

Dana Roba afirmă că Daniel nu era implicat în creșterea și îngrijirea fetelor, lăsând totul în grija ei. Ea subliniază că el era preocupat doar de telefon și activități personale, lăsând casa într-o stare de neglijență. Vedeta dezaprobă atitudinea lui Daniel față de copii și susține că, indiferent de circumstanțe, copiii ei sunt mereu pe primul loc. Dana Roba consideră că declarațiile lui Daniel privind evaziunea fiscală sunt false și făcute în mod intenționat pentru a-i aduce prejudicii.