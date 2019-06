Dani Oțil a dezvăluit cum depășește perioadele dificile din viață: ”M-am învățat cu greul din copilărie!”

Dani Oțil, prezentatorul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, a vorbit despre experiențele sale de viață, în cadrul unui interviu la ”Adevărul Live”.

Astfel, matinalul de la Antena 1 a vorbit despre cum a reușit să depășească perioadele dificile din viață, inclusiv cea profesională, mărturisind că a fost obișnuit cu ”greul”, încă din copilărie.

Citește și: Ce bine le stă împreună! Dani Oţil şi iubita lui au „adoptat” şapte copii! „Uite, ăsta mic chiar seamănă cu tine!”

”Când sunt la pământ, pentru că uneori intervine oboseala, de foarte multe ori mă gândesc la locul de unde am plecat. Eu vin dintr-o familie modestă, iar acum am o maşină absolut superbă cu care merg la curse, am mecanici, am un buget, am un combinezon cu numele meu, adică trăiesc o poveste grozavă. În Reşiţa erau curse stradale şi dacă m-ai fi întrebat atunci dacă vreodată o să fac aşa ceva, eu aş fi spus nu, pentru că eu cu creierul meu de copil şi cu nevoile de atunci nu puteam suprapune un asemenea vis peste realitatea mea. Eu m-am învăţat cu greul din copilărie, când eram tot timpul flămând, făceam două-trei antrenamente pe zi la sport şi mi-era tot timpul foame, dar mai ales mi-era poftă de ceva dulce. Mi-aduc aminte şi acum cum mă lipeam de geamul consignaţiei de la colţul străzii şi mă uitam la ciocolată prin geam şi nu ştiam când o să o mănânc. Acum am un om care îmi aduce cafeaua în fiecare dimineaţă, la aceeaşi oră, cu fix aceeaşi cantitate de zahăr şi atunci nu m-ar bate Dumnezeu să zic că nu am chef de muncă?”, a mărturisit el, potrivit Adevărul.

Citește și: Dani Oțil a dezvăluit totul despre căsătorie! „Va fi foarte simplu...”

De asemenea, el a dezvălui și că cea mai importantă lecție de viață primită de la părinții săi: ”Să fiu om. Ai mei m-au învăţat că limita până la care poţi merge este bunul simţ. Ai mei nu cer lucruri şi bani cu împrumut, pentru că ei consideră că nu e de bun simţ. Şi nici eu nu fac asta, deşi am afaceri micuţe şi oamenii cu care lucrez mă mai întreabă de ce nu cer ajutor altora. Cred că am acest blocaj din copilărie.”, a mărturisit el, potrivit sursei citate.

Începând de luni, 17 iunie, matinalii de la Antena 1 puncteazã o nouã premierã în televiziune. Gaşca veselã de la Neatza cu Rãzvan şi Dani pãrãseşte platoul de televiziune şi se mutã în Delta Dunãrii pentru o sãptãmânã. Este pentru prima oarã când o emisiune din România transmite, live, din locul considerat unul dintre cele mai spectaculoase din Europa şi inclus de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei.