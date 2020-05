Dani Oțil a făcut atac de panică și a chemat ambulanța! „I-am zis lui Răzvan că există șanse să mor”

Dincolo de imaginea de „tip dur” cu care Dani Oțil ne-a obișnuit se află o persoană sensibilă, lucru ce a ieșit la iveală în cadrul unui interviu acordat celor de la Antena Stars.

DANI OȚIL A FĂCUT ATAC DE PANICĂ ȘI A CHEMAT AMBULANȚA

„Am avut un atac de panică, de necaz din dragoste. Am avut un moment critic, nu am mai spus asta nicăieri și niciodată. Atunci mi-a căzut total cerul în cap și am izbucnit în plâns. Mi-am șters lacrimile și am vrut să merg spre Răzvan.

