Daniela Crudu conduce o super-mașină. Cum arată bolidul cu care Cruduța face spectacol în trafic

Când a venit vorba despre planurile de revelion, Daniela Crudu a declarat că ar vrea să facă o mică petrecere la ea acasă, unde ar invita aproximativ 20 de persoane. Vedeta a rămas de-a dreptul uimită când a aflat că regulile pandemiei nu îi permit să realizeze acest eveniment în noaptea dintre ani.

„O să țin o petrecere la mine acasă, chem pe cine vreau eu. Dar e casa mea, fac ce vreau. Dacă nici în casa mea nu mai fac ce vreau, atunci unde? Eu vreau să fac petrecere, dar nu știam că nu am voie. Voiam să chem 20 de persoane. Am destul loc în casă. Nu are de ce să vină Poliție, că dăm muzica încet”, a declarat frumoasa brunetă, conform Spynews.

Vedeta a mai spus în platoul emisunii "Xtra Night Show" că nu se teame de infectarea cu noul Coronavirus.