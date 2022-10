Daniela Iliescu, logodnica lui Culiță Sterp, adevărul despre relația pe care o are cu familia artistului. Ce afirmații a făcut

Daniela Iliescu și Culiță Sterp trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de o lungă perioadă de timp, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. De-a lungul timpului, fanii au speculat că relația dintre logodnica artistului și familia acestuia nu este una deloc bună.

De curând, partenera cântărețului nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față în mediul online. Aceasta a realizat un videoclip prin intermediul căruia a vorbit despre cum se înțelege cu socrii și cumnații săi.

Ce spune Daniela Iliescu, logodnica lui Culiță Sterp, despre relația pe care o are cu familia artistului

Daniela Iliescu și-a făcut curaj să discute despre un subiect controversat: relația pe care o are cu familia lui Culiță Sterp.

Logodnica artistul a mărturisit că se înțelege suficient de bine cu socrii și cumnații săi, în ciuda zvonurilor apărute despre acest subiect.

Citește și: Culiță Sterp, cadou de 100.000 de euro pentru logodnica sa. Primele imagini cu noul bolid de lux al Danielei

„A venit momentul să discut și eu despre subiectul ăsta pentru că am lăsat pe toată lumea să își dea cu părerea, iar asta nu este corect față de mine și nici față de cei care ne urmăresc și apreciază. O să discuț un pic despre relația mea cu familia lui Culiță. Încep prin a vă spune că noi nu am avut niciodată o relație apropiată și super perfectă, dacă se poate spune așa. Câți dintre voi aveți o relație perfectă, nu doar cu familia partenerului, ci și cu familia voastră. Eu cred că nu ar spune nimeni că nu s-a certat niciodată cu ei. Ideea este că noi, în primul rând, avem program diferit, suntem diferiți prin felul nostru. Eu sunt crescută într-un fel, ei sunt crescuți într-un alt fel. Avem mentalități diferite și poate din motivul acesta nu ne potrivim ca gândire, dar asta nu înseamnă că nu ne apreciem unii pe ceilalți, că nu ne iubim, că nu ne vizităm și că nu ne suportăm, nu este vorba despre asta absolut deloc.

Citește și: Culiță Sterp a cerut-o în căsătorie pe Daniela Iliescu, în Cappadocia. Cum arată inelul de logodnă și ce rochie a purtat tânăra

Doar că da, nu suntem super apropiați și mi se pare că asta este absolut în regulă. Nu spune nimeni că trebuie să ai o relație perfectă cu familia partenerului tău, pentru mine este suficient felul în care mă înțeleg cu ei, felul în care mă înțeleg în relația mea și în familia mea. Pentru foarte multe femei se pune presiunea asta, că trebuie să te înțelegi bine cu soacra. Nu, cel mai important este ca partenerul tău să te iubească, să vă înțelegeți bine, iar de acolo se schimbă toate lucrurile. (...) Eu nu mă afișez în mediul online cu părinții mei și fratele meu, dar cu altă familie sau cu alți oameni. Așa sunt eu. Credeți-mă, foarte mulți dintre voi spuneți că sunt arogantă, că am urmărit faimă sau bani. Habar nu aveți despre ce vorbiți mulți. Repet, în familia noastră, de ambele părți, nu este nicio problemă. Am mai avut discuții, am mai avut și certuri, dar cine nu a avut discuții și certuri în familiile lor?”, a mărturisit ea pe TikTok.

@daniela.iliescu Poate am mai omis detalii, dar am avut doar 3 min la dispoziție 😆 ♬ original sound - Daniela Iliescu

Momente culminante în cele mai noi episoade din Adela. Dă PLAY și vezi acum!