Geta, mama lui Culiță Sterp, foarte generoasă la nunta fiicei Geta. Darul de nuntă nu a avut loc în plic

Geta Sterp și Sebastian Crăciunescu, alesul inimii ei, s-au căsătorit pe 2 octombrie 2022. Cei doi și-au unit destinele atât în fața legii, cât și în fața lui Dumnezeu.

Întreaga familie Sterp a participat la frumosul eveniment. Geta a strălucit într-o rochie superbă, cu un design clasic, ce amintește de look-ul de prințesă. Nașii frumosului cuplu au fost chiar Ileana Sterp și soțul ei. Aceasta a optat pentru o ținută în mai multe culori, în timp ce mama Geta a preferat o ținută strălucitoare, verde smarald, demnă de o soacră mică.

Mama Geta, foarte generoasă la nunta fiicei Geta. Darul de nuntă nu a avut loc în plic

La nunta fiicei sale, cu care a lucrat cot la cot la oi, mama Geta nu s-a zgârcit. La restaurant, Culiță Sterp a filmat-o pe mama lor în timp ce pregătea darul.

Ca orice mamă, doamna Geta a dorit să-și ajute cât de mult poate copiii. De aceea, a pregătit un dar substanțial de nuntă pentru fiica sa. Pentru că nu aveau loc în plic, banii au fost dăruiți într-o cutie gri, cu fundiță.

Culiță Sterp a glumit pe seama acestui lucru și a zis ”ea mi-a furat seiful”. Mama Geta s-a amuzat copios de comentariul făcut de fiul cel mare. ”Nu e adevărat”, spune aceasta, care s-a temut că oamenii vor crede ce spune Culiță.

După nuntă, Geta Sterp va renunța la îngrijirea oilor pentru că soțul său are alte planuri pentru ei.

”Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum.

Eu chiar urmează să mă căsătoresc în cel mai scurt timp și am zis că toamna asta o să mai vindem din oi pentru că nu mai are cine să se ocupe de ele. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul.”, a spus Geta Sterp, conform Informeria.ro.

