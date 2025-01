David Popovici și-a cumpărat o vilă de lux într-un complex rezidențial. Cât costă proprietatea de lângă București

După ce a fost criticat pentru că și-ar fi cumpărat un Porsche Spyder de 150.000 de euro, David Popovici a mai făcut o achiziție importantă, de această dată în imobiliare.

Potrivit Profit.ro, este vorba despre o proprietate cu trei dormitoare și un living, în cadrul complexului rezidențial Liziera de lac, dezvoltat de Liebrecht & wooD Romania, în Frumușani, lângă București.

Într-o primă fază a proiectului, sunt construite 94 de case, ceea ce reprezintă o investiție cumulată de 44,3 milioane euro. În următorii zece ani, compania ar urma să construiască până la 3.500 de case pe terenul respectiv.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Liziera de Lac, valoarea unei locuințe în cadrul acestui proiect începe de la 146.400 de euro (plus TVA), pentru cea mai mică locuință, de 107 mp, și urcă până la 213.000 euro (plus TVA) pentru casele de 170 mp.

De asemenea, David Popovici a parafat un contract cu dezvoltatorul și a devenit ambasador al proiectului. În plus, înotătorul român este cel mai nou rezident al complexului de lux, iar, în vilă, va locui alături de iubita sa, Taisia Nițuleasa, notează Libertatea.

David Popovici spunea că nu vrea să știe câți bani câștigă

La un moment dat, David Popovici făcea o serie de declarații surprinzătoare în spațiul public, referitoare la banii pe care îi câștigă. Înotătorul român preciza atunci că nu dorește să cunoscă sumele de bani care îi intră în conturi, deoarece nu dorește să fie influențat într-un mod negativ.

Din această cauză, de administrarea banilor câștigați se ocupă chiar tatăl său, în care are încredere deplină. Iată mai jos declarațiile sale:

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta, deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta și am uitat să avem discuții tată – fiu și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a spus David Popovici.

Pentru că a observat la un moment dat că discuțiile cu părintele său începeau să se conentreze prea mult pe aspectul financiar, David Popovici a decis să ia o pauză și să se asigure că păstrează un echilibru în relația lor.