De ce a fost nevoită Roxana Vancea să renunțe la sport, la scurt timp de la nașterea fiului său: „E din ce în ce mai bine”

Roxana Vancea a născut pe 17 noiembrie 2021, iar de atunci radiază de fericire, chiar dacă viața de mamă nu este atât de ușoară. Vedeta acordă cel mai mult timp familiei sale în această perioadă, dar nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei.

La aproape trei luni de când și-a adus pe lume băiețelul, fosta asistentă TV face furori cu aspectul fizic. Oamenii din mediul online nu au putut să treacă cu vedere peste faptul că Roxana Vancea arată de-a dreptul senzațional. Mai mult decât atât, aceștia au fost curioși să afle cum a scăpat de kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Pentru că îi place să comunice cu urmăritorii de pe Instagram, vedeta face des „ședințe” de întrebări pentru a răspunde la toate curiozitățile. Cele mai multe întrebări au fost despre modul în care își crește micuțul, dar și despre cum a reușit să săbească atât de mult într-un timp foarte scurt.

De ce nu mai poate faca Roxana Vancea sport

Roxana Vancea a explicat prin intermediul unui InsaStory că și-a menținut aspectul fizic pentru că s-a apucat de sport la 10 zile după ce și-a adus pe lume fiul. De asemenea, vedeta a mai mărturisit că a renunțat la a mai merge în sala de fitness pentru că a întâmpinat câteva probleme cu micuțului ei.

Băiețelul a început să facă colici, iar mama lui l-a supravegheat neîntrerupt. Oboseala și-a spus cuvântului în perioada aceasta, motiv pentru care Roxana Vancea a decis să nu mai facă sport până nu își revine fiul său.

„Am făcut sport după 10 zile de la naștere, apoi a făcut bebe colici și nu m-am mai odihnit suficient ca să mai pot face și sport, dar e din ce în ce ai bine și o să mă apuc cât de curând.”, a scris fosta asistentă TV pe Instagram.

Deși a renunțat să mai facă sport în ultima perioadă, Roxana Vancea surprinde în continuare cu silueta de invidiat, picioarele subțiri și bustul generos.

Ce mesaj a transmis Roxana Vancea la scurt timp după ce a născut

Roxana Vancea și Dragoș Paiu formează de foarte mult timp un cuplu, iar cea mai arzătoare dorință a lor a fost să aibă un copil, lucru care s-a și întâmplat. Fosta asistentă TV a anunțat că este însărcinată în primăvara anului 2021, iar pe 17 noiembrie 2021 și-a făcut soțul cel mai fericit, aduncând pe lume băiețelul lor.

La scurt timp de la nașterea micuțului, vedeta a ținut să transmită un mesaj pentru a asigura pe toată lumea că ea, dar și copilul se simt minunat.

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, a povestit ea atunci, conform click.ro.

