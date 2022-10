De ce a refuzat Prințul Harry ”oferta de pace” a fratelui William, deși inițial acceptase. Ce au vorbit pe Whatsapp

Conform unui expert regal, Prințul Harry a respins oferta Prințului William de a discuta problemele și a găsi o soluție. Încercarea noului Prinț de Wales de a își contacta fratele a avut loc cu câteva luni înainte de „Megxit”, când Harry a acordat un interviu în timpul unui turneu în Africa de Sud.

În 2019, Ducele de Sussex și Meghan i-au spus celebrului Tom Bradby de la ITV că „se luptau” cu presiunile vieții ca membri ai Familiei Regale și au dezvăluit că relația fraților trecea prin „zile bune” și „zile proaste”.

Prințul William i-ar fi propus lui Harry să se vadă. Ce au vorbit pe Whatsapp

În timp ce se spunea că Prințul William era „furios” din cauza comentariilor fratelui său, Valentine Low susține acum că soțul lui Kate Middleton era dornic să discute și a vrut să organizeze o întâlnire secretă în zilele care au urmat.

Inițial Harry a fost deschis față de ofertă, dar l-a refuzat după ce a devenit îngrijorat că informațiile despre întâlnirea lor vor ajunge publice.

Într-un extras din noua sa carte „Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, Valentine scrie, conform The Sun: „A doua zi după difuzarea documentarului, William l-a contactat pe fratele său pe WhatsApp pentru a-l întreba dacă poate să vină să-l vadă. Acest lucru i-a pus pe Harry și Meghan într-o încurcătură. Ce ar trebui să facă?

Inițial, Harry a fost de acord. Apoi a vorbit din nou cu fratele său și l-a întrebat cui îi va spune. William a explicat că va trebui să-și elibereze programul, ceea ce ar însemna să-i spună secretarei sale private. În acel moment, Harry a spus el: Nu vin. Era atât de îngrijorat de faptul că echipa lui William va divulga vizita presei, încât prefera să nu-și vadă fratele decât să riște ca întâlnirea să ajungă în ziare”.

În cartea expertului regal menționat anterior se precizează că refuzul de a se întâlni față în față a venit ca o veste „sfâșietoare” pentru oamenii apropiați ambilor frați și a evidențiat modul în care unor membri ai Familiei Regale le este greu să comunice direct.

