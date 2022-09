Prințul Harry a refuzat să ia cina cu tatăl său, în ziua morții reginei Elisabeta a II-a. I-a interzis un lucru, care l-a înfuriat

După ce au primit vestea tragică, membrii familiei regale din Marea Britanie s-au reunit pentru a-și plânge durerea. În ciuda întâlnirii dintre ei, tensiunile au rămas aceleași. Ultima neînțelegere s-a întâmplat chiar în ziua pierderii reginei Elisabeta a II-a, între regele Charles și fiul său cel mic, prințul Harry.

De ce a refuzat prințul Harry să ia cina cu tatăl său, regele Charles

Cel mai longeviv monarh s-a stins din viață la reședința ei - Castelul Balmoral - din Scoția, în data de 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani. Membrii familiei regale s-au reunit, pentru a-și plânge durerea față de pierderea reginei Elisabeta a II-a. Inclusiv foștii duci de Sussex au venit din America, unde s-au stabilit din 2020 când au renunțat la titlurile regale, în Marea Britanie, pentru a-i aduce un omagiu fostului monarh.

Citește și: De ce Regina Elisabeta purta mereu cercei cu perle. Majestatea Sa nu se dezlipea de ei

Încă din ziua în care regina s-a stins din viață, prințul Harry și regele Charles al III-lea s-au certat, iar motivul discordiei a fost chiar Meghan Markle. Fratele prințului William s-a supărat foc pentru că tatăl său, noul monarh, i-a interzis soției sale să fie prezentă la Castelul Balmoral, pentru a-și lua rămas bun de la regină, anunță Daily Mail.

Citește și: Cum arată mormântul Reginei Elisabeta a II-a. Prima fotografie cu piatra funerară a fost prezentată de Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea l-a sunat pe fiul său cel mic și să-i spună că nu este potrivit să vină cu Meghan Markle. Din acest motiv, ducele de Sussex a ajuns prea târziu la căpătâiul suveranei, la doar câteva momente după ce Majestatea Sa murise. Din cauza conflictului, prințul Harry a pierdut avionul către Aberdeen și a ajuns la Castelul Balmoral, când toți ceilalți membri ai familiei regale erau prezenți de ceva vreme.

Fostul duce de Sussex a refuzat să ia cina în acea seară cu prințul Charles și cu regina consoartă, Camilla. El a preferat, în schimb, compania lui Andrew, duce de York, și a Contelui și a Contesei de Wessex.

Citește și: Ce se va întâmpla cu “potopul” de flori lăsat pe alei în onoarea Reginei Elisabeta a II-a. Mulți nu se asteaptă să audă asta

Prințul Harry a fost primul membru al familiei regale care, a doua zi, după moartea suveranei, a plecat rapid de la Balmoral.

Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată luni, 19 septembrie, la ora locală 21:30 a României, într-o ceremonie privată, în Capela St George's a Castelului Windsor. Mii de britanici i-au adus un omagiu reginei Elisabeta a II-a.

Prințul William nu-l poate ierta pe fratele său, prințul Harry

Katie Nicholl, autoarea cărții „The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, a ajuns la concluzia că prințul William „pur și simplu nu-l poate ierta” pe fratele său, prințul Harry, pentru „felul în care s-a comportat”, a notat, într-un alt material, Daily Mail.

Mai mult, noul prinț de Wales, titulatură primită după moartea reginei Elisabeta a II-a, a crezut că „întotdeauna se va putea baza” pe prințul Harry, fiind „omul său de sprijin”.

Lupta pentru amuletă a adus noi provocări pentru Chefi ▶ Noul episod Chefi la cuțite e disponibil în AntenaPLAY