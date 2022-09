Motivul pentru care prinții William și Harry nu s-au împăcat, după moartea reginei: „Pur și simplu, nu-l poate ierta!”

Katie Nicholl, autoarea cărții „The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, a ajuns la concluzia că prințul William „pur și simplu nu-l poate ierta” pe fratele său, prințul Harry, pentru „felul în care s-a comportat”, anunță Daily Mail.

Mai mult, noul prinț de Wales, titulatură primită după moartea reginei Elisabeta a II-a, a crezut că „întotdeauna se va putea baza” pe prințul Harry, fiind „omul său de sprijin”.

„Întotdeauna a crezut că Harry va fi mereu omul său de bază, însă de-acum se va descurca singur. Slavă Domnului că o are pe Kate alături”, a adăugat autoarea cărții despre familia regală.

Expertul roial Katie Nicholl consideră că este puțin probabil ca prințul William să ierte tot ce s-a petrecut între el și fratele său în trecut, cu toate că s-a afișat alături de prințul Harry în timpul unei plimbări, pe lângă Castelul Windsor, după moartea reginei Elisabeta a II-a.

Specialistul a mai adăugat că relațiile foștilor duci de Sussex cu ceilalți membri ai familiei regale s-au răcit după ce prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la statutul lor de membri ai Casei Regale și au ales să se mute în California, SUA, în 2020.

La acea vreme, regina Elisabeta a fost profund rănită de decizia celor doi de a părăsi familia regală. Majestatea Sa a fost și mai dezamăgită atunci când fostul cuplu regal nu s-a mai reîntors în Marea Britanie, în luna august, alături de nepoții ei, Archie și Lilibet. Mutarea lor definitivă nu i-a dat ocazia să stea ori să afle mai multe despre copii pe cât și-ar fi dorit.

„Nu-mi pasă și nu mai vreau să mă gândesc la asta”, i-a povestit regina expertului roial.

Meghan Markle și prințul Harry, tensiuni în relațiile cu ceilalți membri ai familiei regale

Odată ce au început o nouă viață peste Ocean, cuplul a acordat interviuri presei americane, în timp ce Meghan Markle a explicat că este nevoie de efort pentru a ierta tot ce s-a întâmplat în trecut și că „orice se poate spune despre ei”, după ce au părăsit Casa Regală. Soția prințului Harry a dat de înțeles că inclusiv prezența lor ar fi deranjat atmosfera și regulile familiei britanice.

Tensiunile dintre ei și ceilalți mebri ai familiei case regale au escaladat un an mai târziu, după mutarea lor în SUA, când foștii duci de Sussex au acordat un interviu jurnalistei din America, Oprah Winfrey, unde au adus câteva acuzații dure la adresa familiei regale. Meghan Markle a afirmat că au existat comentarii rasiste la adresa ei și a primului ei copil, Archie, și că familia regală nu i-ar fi acordat sprijin când i-a fost greu și a avut gânduri suicidare.

Expertul roial Katie Nicholl a notat, într-o altă carte, că atât prințul William, cât și Kate Middleton „s-au simțit ușurați” după ce foștii duci de Sussex au anunțat că se vor muta în America, fiind convinși că vor scăpa de „dramă”.

Prințul Harry a povestit totul într-o carte, despre viața sa în cadrul familiei regale, deși fanii se întreabă dacă va mai fi publicată.

O speranță la împăcare

Fanii Casei Regale au sperat la o împăcare, după moartea reginei Elisabeta a II-a. Inițial, Harry și Meghan nu ar fi plănuit să se întâlnească cu William și Kate, la vizita din Marea Britanie. Însă, la moartea celui mai longeviv monarh, cele două cupluri s-au reunit pentru a-și exprima durerea față de pierderea reginei.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral. Fiul său, prințul Charles, a urcat automat pe tron. În calitate de rege, prințul Charles are de gând să-i împace pe cei doi frați.

După moartea reginei, Meghan Markle și prințul Harry au decis să-și prelungească șederea în Marea Britanie.

