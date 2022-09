De ce amână Nicolae Guță botezul celui de-al 12-lea copil. Manelistul a ținut să se justifice

El a ajuns deseori în atenția publicului din cauza scandalurilor amoroase în care a fost implicat. Acesta are nu mai puțin de 12 copii, iar pe patru dintre ei nu i-a recunoscut.

Nicolae Guță s-a căsătorit la 14 ani, atunci când, teoretic, un elev este în clasa a opta. Manelistul a absolvit 12 clase și-a dat și Bacalaureatul, însă nu a trecut examenul maturității.

Acesta a luat note mici, însă cu siguranță nu a fost important pentru el, privind la cariera lui din urmă, până în prezent. După ce a terminat cu studiile, el s-a ocupat din ce în ce mai mult de viața profesională și de cea personală.

De ce nu și-a botezat Nicolae Guță cel de-al 12 copil

Cel mai mic băiat al său, pe nume Selin, este făcut împreună cu Cristina, femeia alături de care trăiește astăzi o frumoasă poveste de iubire, departe de ochii lumii. După doar câțiva ani de relație, partenera sa i-a mai dăruit un copil care poartă numele Eden.

”Nu am avut timpul necesar, am tot fost ocupat cu evenimentele, o să lăsăm pentru la anul. Eu cam tot timpul sunt in vacanță, că tot plecat sunt ... Cristina nu poate să plece, este legată de băieți, trebuie să aibă grijă de ei.”, a spus Nicolae Guță la Antena Stars.

”O lăsăm așa, mai ușor, pentru că este mai greu cu bănuții acum pentru toată lumea. Într-un an ceva, în altul ceva, și asta este. E mai greu acum , este o perioadă grea pentru toată lumea, s-au scumpit toate materialele, s-a scumpit mâna de lucru, nu prea mai ai cu cine să lucrezi, nu mai este așa cum era. Bine, de mine depinde viața atâtor familii și pe cale Cristina m-a înțeles și îi mulțumesc, facem așa cum putem.”, a mai adăugat Nicolae Guță.

