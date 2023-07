Anamaria Prodan spune că îi trimite mail-uri lui Laurențiu Reghecampf, fostul său soț, de fiecare dată când simte că acesta trece prin momente neplăcute.

Într-un podcast, Anamaria Prodan a dezvăluit că nu are relația pe care și-o dorește cu Laurențiu Reghecampf. Tensiunile și scandalul provocat de divorț au răcit considerabil legătura lor. Totuși, impresara continuă să îi fie alături în momentele grele.

De ce Anamaria Prodan încă îi trimite mail-uri lui Laurențiu Reghecampf. Ce îi scrie fostului soț

Conform declarațiilor făcute de Anamaria Prodan, de fiecare dacă când află ceva de rău de Laurențiu Reghecampf, cel cu care are un băiat, îi dă un mail.

Spune că vorbesc destul de rar pentru că actuala lui iubită, Corina Caciuc, nu este de acord cu acest lucru.

”Și acum vorbesc cu el prin mesaje și îi spun să se ridice după fiecare meci pierdut. Îi spun că e numărul 1, că e cel mai bun. Laurențiu ești numărul 1, nu există ca tine. Tu nu mai ai voie să greșești. Ridică-te, poți, ești numărul 1. Și chiar este. Așa îi scriu. (…) Când se întâmplă ceva rău cu fostul soț, rău, îi scriu. Mail că e cel mai ușor, i-am învățat mail-ul. Mesajele alea rămân acolo pentru totdeauna.

E cumva o modalitate de a mă ierta pe mine că nu am reușit. Mi-am cerut iertare tuturor față de care am greșit, față de care am greșit fără să vreau. (…) Am știut să îmi cer iertare și acum sunt asumată. Eram plină de regrete. Câteodată îmi doream răzbunare, voiam să fac rău, dar apoi mergeam la Biserică și mă rugam, vorbeam cu Duhovnicul meu.”, a mai spus Anamaria Prodan în podcastul publicat pe Youtube.

În timp ce Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața cu tânăra Corina Caciuc, cu care are și un copil, Anamaria Prodan este singură. Ea a avut o relație cu un cunoscut om de afaceri, Flavius Nedelea.

După câteva luni de iubire, cei doi au anunțat împreună despărțirea, folosind același mesaj pe care l-au adaptat și postat în social media.

