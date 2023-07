Anamaria Prodan și-a scos tatuajul cu chipul fostului soț, Laurențiu Reghecampf. Ce a declarat despre acest aspect și cum arată

Anamaria Prodan și-a scos tatuajul cu Laurențiu Reghecampf pe care și l-a făcut în urmă cu mai mulți ani, de pe vremea când ei formau o familie. Aceasta a oferit și câteva detalii cu privire la acest aspect.

Anamaria Prodan a dezvăluit care a fost motivul pentru care ea a decis să-și scoată tatuajul cu Laurențiu Reghecampf, dar și cum arată acum spatele ei, locul unde ea se tatuase.

Anamaria Prodan le-a arătat tuturor cum arată acum tatuajul cu Laurențiu Reghecampf, după ce l-a scos pe acesta. Ce a precizat aceasta

Iată ce a declarat Anamaria Prodan cu privire la acest aspect:

„Consider că este un capitol încheiat al vieții mele. M-am gândit foarte mult și eu și copiii dacă să-l scot sau nu. După ce am făcut o ședință așa cum facem noi de obicei, ședință în familie, am hotărât că este ok să-l scot de pe pielea mea, dar Laur va rămâne parte din noi, nu pe pielea mea, ci prin faptul că mi-a dăruit un copiil de vis. Îi mulțumesc încă o dată pentru acest lucru minunat pe care l-a făcut în relația cu mine și sper ca de azi înainte să încheiem războiul ăsta care nu face bine nimănui, iar copiii suferă teribil”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

Ce a ținut să mai spună Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf și familia pe care au format-o împreună:

„Îmi doresc tare mult să poate să îi scoată în lume, să poată să stea la masă cu ei, să meargă peste tot în vacanțe cu ei. Cred că așa face un om care, într-adevăr, are minte și, într-adevăr, înțelege ce a constuit în ani alături de mine și cred eu că nimeni de pe pământul ăsta nu va înțelege cât de greu ne-a fost să construim ceea ce noi doi am construit, poate că nici el nu realizează în momentul ăsta exact, dar cu siguranță în ani va înțelege că foarte puțini oameni au făcut ce am făcut noi doi fără niciun ajutor, nici iubitele, nici amantele, nici prietenii, nimeni nu știe”, a mai adăugat ea.

În ce relații a rămas Bebeto cu tatăl său, după ce a divorțat de mama lui și și-a refăcut viața

Într-un interviu acordat pentru Playtech la sfârșitul anului trecut, Bebeto a explicat că, după divorțul părinților lui, tatăl său nu l-a mai căutat.

„Nu. Pur și simplu nu a mai dat niciun semn de viață. Nici nu m-a mai contact! Nici eu pe el!”, a declarat Bebeto pentru Playtech.

Fostul soț al Aneimaria Prodan s-a mutat din România, după ce a semnat un nou contract în Azerbaidjan. Totodată, după divorț, și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc, căruia i-a dăruit încă un băiețel, pe Liam.

Și sexy impresara și-a găsit alinarea în brațele altui ominfluent, Flavius Nedelea. Cei doi s-au afișat de puțin timp împreună, însă agentul FIFA susține că este mai liniștită și chiar împlinită.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume.

Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a spus ea pentruGSP, înainte să facă publică relația cu omul de afaceri.

„Copiii meisunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm.

Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus.

Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu când mă trezesc în fiecare dimineață că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine”, a mai explicat ea, pentru sursa citată.