Anamaria Prodan nu-și mai alintă fiul Bebeto. Cum îi spune acum, după divorțul de tatăl său: „Avea dreptate”

Anamaria Prodan a făcut câteva schimbări importante în viața sa personală, astfel că a încheiat un capitol vechi și a trecut la un alt nivel. Sexy impresara a început cu numele de alint al fiului ei, Laurențiu Reghecampf Jr.

Am trăit un vis cumplit de urât, un coșmar care părea că nu se mai termină, dar am avut credința asta din familia mea, că după cea mai rea furtună, vine cel mai frumos soare și a venit pe strada mea așa orbitor de frumos și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă”, a declarat Anamaria Prodan, într-un interviu pentru Playtech, citează AS.ro .

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY