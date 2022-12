De ce artista Daniela Condurache a decis să nu aibă copii: „Era extrem de greu”

Artista, în vârstă de 66 de ani, este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară și are în spate zeci de ani de carieră. O fire destul de discretă, ea a făcut recent câteva dezvăluiri din viața sa personală.

De ce artista Daniela Condurache a decis să nu aibă copii. Și-a motivat alegerea

Cântăreața Daniela Condurache este de peste trei decenii în lumea muzicii, astfel că și-a dedicat tot timpul publicului și cântecelor ei.

Artista, originară din Botoșani, a fost căsătorită vreme de 17 ani, însă a divorțat de fostul soț și continuă să-și vadă de propria carieră de succes. Oriunde are cântări, interpreta de muzică populară primește ropote de aplauze din partea fanilor.

Daniela Condurache nu are copii, iar vedeta a explicat, într-un interviu pentru Taifasuri, care a fost motivul pentru care nu are urmași.

„Am multe regrete, pentru că în carieră a trebuit să fac extrem de multe sacrificii. Nu spun că n-aş investi tot atât, dar mi-am neglijat de foarte multe ori familia. Mi-am dorit enorm să fiu pe scenă şi oamenilor să le placă ceea ce cânt.

Dar mi-aş fi acordat şi o parte din timp pentru familie şi, de ce nu, pentru copii. Într-un fel regret că n-am copii, dar am vreo 16 fini şi îi iubesc extrem de mult.

Nu am făcut pentru că am fost prea mult plecată pe drumuri şi, când a fost vremea, am spus că anul acesta mai scot un album, anul următor mai înregistrez ceva. Era extrem de greu.

Trimiteam la comisie 15-20 de cântece şi erau alese numai trei. Nu ca astăzi, când plăteşte oricine şi se vede la televizor. Treceam prin selecţii severe”, a afirmat cântăreața, pentru sursa citată anterior.

Daniela Condurache a reușit să devină una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară, iar secretul longevității ei în carieră a fost acela că își respectă publicul. Mai mult, vedeta, alături de prietena sa bună Irina Loghin, vor să ajute femeile care sunt la vârsta pensionării.

„Respectul pentru public este un lucru esenţial. Dacă îi cânţi unui om din suflet, acest lucru se transmite, se simte. Eu sunt un om extrem de emotiv. Mă impresionează orice este sensibil, orice gest, candoarea unui copil, mă impresionează bătrânii foarte mult.

Chiar am un proiect pe care vreau să-l pun în practică la Botoşani şi cu ajutorul Irinei Loghin, care se numeşte „O zi pentru pensionare”. Dacă aveam lucruri şi pentru domni, făceam „O zi pentru pensionari”, dar deocamdată ne adresăm doamnelor.

O dată pe lună vom amenaja standuri pe holul unui cinematograf, unde pensionarele care au nevoie vor veni şi vor primi haine şi încălţăminte ce mi-au aparţinut mie şi Irinei, deocamdată.

Decât să le ţinem în dulapuri, mai bine le oferim doamnelor care au nevoie. Dacă aş avea mai mult timp, aş face mai des acest proiect.

Voi apela şi la alte colege de-ale noastre, să pot păstra acest proiect pentru doamnele care nu-şi permit aceste lucruri”, a mai completat Daniela Condurache pentru Taifasuri.

