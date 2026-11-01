Laura Cosoi, în vizită la Radu Vâlcan, acasă la Șușani. Ce a impresionat-o pe vedetă și ce imagini a publicat | FOTO

Adela Popescu și Laura Cosoi au petrecut câteva zile împreună, la Șușani, alături de familiile lor. Imagini și mărturisiri emoționante.

Adela Popescu și Laura Cosoi au petrecut câteva zile împreună, alături de familiile lor, într-un loc cu o semnificație aparte pentru actriță.

Cele două au profitat de câteva zile libere pentru a petrece timp împreună, alături de familiile lor. Cele două vedete s-au reunit la Șușani, localitatea în care Adela Popescu și-a petrecut copilăria, și au împărtășit cu urmăritorii lor imagini și impresii din această experiență. Plimbările în natură, peisajele de toamnă și momentele petrecute alături de cei dragi au transformat întâlnirea într-o amintire specială.

Adela Popescu și Laura Cosoi, împreună la Șușani. Ce imagini au publicat

Adela Popescu a postat pe Instagram mai multe fotografii din zilele petrecute la casa familiei sale din Șușani. Actrița a vorbit despre bucuria de a avea locuința plină de prieteni și de oameni dragi: „Casa asta a noastră de la Șușani a fost construită să fie plină. De prieteni, de viață, de veselie, de haos, de gânduri, de întrebări, de conștientizări, de decizii, de vin, de gulaș, de sarmale, de noi. Așa îi stă cel mai bine. Plină”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

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La rândul ei, Laura Cosoi a publicat imagini alături de prietena sa și a povestit cât de mult a impresionat-o atmosfera locului.

Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după vizita la Adela Popescu

Pentru Laura Cosoi, zilele petrecute la Șușani au avut o încărcătură emoțională aparte. Vedeta a mărturisit că timpul petrecut alături de familia Adelei Popescu i-a readus în suflet amintiri din propria copilărie: „Am fost cu copiii la Șușani, în locul în care a copilărit Adela. Și ce frumos e satul toamna… Casele, culorile, priveliștile, liniștea aceea de care nici nu-ți dai seama cât îți era dor. Mă uitam în jur și îmi venea să mai stăm puțin. Și apoi încă puțin”, a povestit Laura Cosoi.

Actrița a explicat că, deși o cunoaște pe Adela Popescu de foarte mulți ani, această vizită le-a apropiat și mai mult: „O cunosc pe Adela de atâția ani, dar zilele acestea mi-am dat seama și mai bine cât de multe avem în comun. Inclusiv atmosfera din familie, felul în care am crescut, lucrurile pe care am fost învățate să le prețuim și, mai ales, felul în care am fost iubite”, a mărturisit vedeta.

Laura Cosoi a recunoscut că atmosfera caldă în care a fost primită i-a trezit dorul de părinții săi și de momentele petrecute în familie în copilărie: „Cu ai ei în jur, cu mâncare bună pe masă, cu povești și o cafeluță la care se mai prelungește vorba, m-am simțit ca în familia mea. Mi-au revenit în minte momente din copilărie, stări pe care le știam atât de bine. Iar acum eram acolo cu copiii mei…”, a mai scris ea.

Ce a spus Laura Cosoi despre familia Adelei Popescu

La finalul mesajului, actrița a vorbit despre emoțiile cu care a plecat de la Șușani: „Mi-e foarte dor de ai mei. Și cred că tocmai de aceea am simțit atât de mult căldura cu care am fost primiți. Am plecat de la Șușani cu sentimentul că fusesem și eu puțin acasă. Și tare bine mi-a făcut”, a transmis Laura Cosoi.

Actrița le-a mulțumit public Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan pentru ospitalitate.

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