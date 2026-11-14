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Laura Cosoi a răspuns la întrebarea cea mai populară despre viața sa! Are sau nu ajutor în casă: „Chestii de fete”

Laura Cosoi a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor. Iată ce a spus despre ajutorul pe care îl primește în casă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 20:59 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 20:58
Laura Cosoi a dezvăluit dacă are sau nu bonă | Hepta
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Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt căsătoriți din 2015 și au împreună cinci fete. Amândoi sunt oameni cu o carieră solidă în spate și nu au renunțat la visurile profesionale după întemeierea familiei.

Cosmin este om de afaceri, iar Laura este o cunoscută actriță și prezentatoare TV. Viața lor s-a schimbat în ultimii ani, de când au devenit părinți, iar maleabilitatea firii lor și capacitatea de a se adapta situațiilor diverse, pe care au dobândit-o grație profesiei, le-au fost sprijn.

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Laura Cosoi a dezvăluit dacă are sau nu ajutor în casă cu cele cinci fiice

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În cadrul unui interviu, Laura Cosoi mărturisește că nu și-a imaginat viața așa cum o trăiește acum, cu toate acestea se bucură de fiecare moment. Actrița consideră că nu ar fi trăit experiența prezentă dacă nu l-ar fi avut alături pe soțul ei, care este un soț și un tată implicat.

„Nu e despre număr, e de cum ne fac acești copii să ne simțim. (...) Deși sunt multe, mi se par puțini. În continuare nu mă pot sătura de energia asta pe care o emană și nu întâmplător spun că am cinci fete, nu cinci copii (...) E o putere a feminității fantastică! Sunt convinsă că aici avem lecții de învățat sau de urmărit, atât eu, cât și Cosmin, fiecare în felul lui!” declară ea.

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Aceasta se simte împlinită alături de familia sa și, deși este o experiență deosebit de frumoasă, nu este deloc ușoară. Atât ea, cât și soțul ei aplică în viața de familie principiile pe care le-au dobândit încă de când practicau sport de performanță, Laura Cosoi practicând gimnastica, baletul și dansul sportiv în copilărie: „Asta înseamnă foarte multă determinare, înseamnă bună organizare, responsabilitate. Lucruri care, astăzi cel puțin, ne sunt aliați în tot de înseamnă parenting!”

De asemenea, prezentatoarea TV a dezvăluit că, într-adevăr, până să vină Nina pe lume, cea de-a cincea fetiță, nu au avut ajutor în casă.

„Noi ne-am obișnuit să facem singuri lucruri”, mai spune ea.

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Cu toate acestea, recent au angajat un ajutor pentru treburile gospodărești, dar care preia și din responsabilitățile pentu cea de-a patra fetiță, Aida.

„Avem ajutor în casă, de menaj. Deci de la ora nouă dimineața, până la patru, există cineva care mă ajută cu spălat, cu hainele, cu tot ce înseamnă infrastructură de casă, partea de organizare. (...) Avem o familie de balinezi care lucrează la brutăria noastră. El în special e de dimineață acolo și ei ne ajută în partea a doua zilei. El pe partea de șofer. Nu este o regulă, pentru că, în general, copiii își doresc să fim împreună și timpul ăsta în care le iau de la afterschool și le duc la gimnastică sau dans e un timp pe care îl petrecem împreună, ascultăm muzică, facem petrecere în familie. E o petrecere în sine. (...) Și apoi, după-amiaza, intervine și soția lui, care ne ajută, cu Aida în special, cam Nina e peste tot cu mine!

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laura cosoi și Cosmin Curticăpean
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Ce vreau să spun este că, până la cea de-a cincea sarcină, eu n-am avut ajutor legat de copil, în afară de bunici, a fost mama, care nu mai e de trei ani, și, sigur, părinții lui Cosmin, care sunt în Târgu Mureș și care vin punctual. (...) Deci ajutoare avem, Slavă Domnului, sigur că se întâmplă, și asta e extraordinar de fain, să ne dorim să facem un weekend, să ieșim undeva și atunci intervin prietenii sau verișorul meu de la Iași sau sora mea sau prietena mea de la Iași. (...) Pentru că, de exemplu, Cosmin pleacă destul de mult pe timp de toamnă și iarnă, atunci are el treburi importante, conferințe și așa mai departe, trebuie să ajungă în anumite țări și să stea acolo o noapte, două, și mi-e greu cu toți copiii noaptea. Noaptea nu avem ajutor, nu avem bonă internă”, a dezvăluit Laura Cosoi, clarificând zvonurile care s-au răspândit de când a devenit mamă.

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