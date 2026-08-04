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Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme

Laura Cosoi locuiește într-o casă superbă din București, alături de soțul său și fetițele lor. Iată imagini impresionante!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 16:04 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 16:20
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Cum arată casa în care locuiește Laura Cosoi cu familia sa. Camera fetițelor e ca din basme | Captură Instagram
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Casa din București a îndrăgitei actrițe este o adevărată oază de liniște, reflectând stilul de viață al familiei. Locuința a fost amenajată cu mult bun gust, iar dormitorul fetițelor arată ca în povești. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean mai dețin o căsuță și în Maramureș, situată în mijlocul naturii, unde se retrag pentru a se relaxa, potrivit avantaje.ro.

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Casa Laurei Cosoi în imagini

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Laura Cosoi trăiește alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și fetițele lor, Rita, Vera, Lara, Aida și acum și Nina într-o locuință deosebită din București. Casa lor este o adevărată oază de liniște și rafinament, îmbinând elemente moderne cu accente clasice, creând, astfel, un spațiu confortabil și primitor pentru întreaga familie.

„Pătuțul a fost ales astfel încât să aibă designul unui leagăn tradițional, așa cum se găsea la bunicii de demult, în fiecare casă cu prunc. Avem și unul foarte vechi de acest gen, la casa noastră din Maramureș”, scria Laura Cosoi pe blogul său, în urmă cu câțiva ani, citată de Libertatea.

Prin intermediul pozelor, textelor și filmulețelor postate în mediul online, fanii au ocazia să vadă fragmente din viața de zi cu zi a actriței, inclusiv imagini cu casa în care locuiește alături de familia sa.

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Cine este Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi

Cosmin Curticăpean s-a născut în iulie 1976 (49 de ani) din părinții Ani și Doru. A intrat în lumea afacerilor la o vârstă foarte fragedă, pregătindu-se toată copilăria să devină antreprenor. La 19 ani și-a deschis prima afacere.

„Am înființat prima mea companie în 1995, nu am fost niciodată angajat. Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru a deveni antreprenor. Ce încerc să duc mai departe în afacerile mele este autenticitatea. Încerc să am rezultate și să fiu mai bun decât ieri și să îmi depășesc propriile limite. Asta îți dă libertatea de gândire.

Știi că se spune că în timpul unei crize nu cel mai deștept sau cei mai puternici oameni vor supraviețui, ci aceia care se adaptează rapid și în afacerile din prezent cu tot ce înseamnă inteligența artificială, cu schimbările economice, globalizarea și restul fenomenelor, este mult mai cerută capacitatea de a te adapta prin intermediul tuturor acestor situații care te fac să îți depășești limitele”, a declarat Cosmin Curticăpean, la The Recursive Podcast.

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Cosmin Curticăpean deține mai multe firme. Două dintre ele, în domeniul comunicațiilor, sunt extinse și în străinătate: Germania și Austria. De asemenea, una dintre companiile deținute de soțul actriței este un salon de înfrumusețare, care are activitate în Brașov, potrivit Revista Viva.

În București, soțul Laurei Cosoi deține un lanț de brutării artizanale. În 2016, Cosmin Curticăpean și-a deschis un startup local. Cosmin Curticăpean este CEO și fondator al Lendox, VP, Board member și investitor Tech Angels, potrivit start-up.ro.

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Cosmin Curticăpean este și un familist convins. Alături de soția sa și-a construit o familie superbă.

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