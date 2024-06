Mama Geta și viitoarea ei noră, Daniela Iliescu, nu au o relație armonioasă, iar acest lucru este deja cunoscut de toată lumea.

Recent, tensiunile dintre ele s-au intensificat, după ce mama Geta a declarat public că fiul ei, Culiță Sterp, ar putea să o înșele pe Daniela, iar aceasta a reacționat prompt. Acum, mama Geta explică motivele pentru care nu o agreează pe Daniela Iliescu.

De ce nu o place Mama Geta pe Daniela Iliescu, partenera lui Culiță. Mama cântărețului a folosit cuvinte dure când a descris-o

Daniela Iliescu a reacționat rapid pe Instagram după afirmațiile făcute de mama Geta într-o emisiune tv. Fără a menționa explicit destinatarul, ea a spus că „unii oameni" nu au educație și că nu sunt capabili să filtreze ceea ce spun. Mama Geta a clarificat ce anume nu îi place la nora ei, menționând că, pentru ea, acest subiect este încheiat.

Mama lui Culiță a dezvăluit că, încă de la începutul relației fiului ei cu Daniela, a simțit că aceasta o tratează de sus, ca și cum ar proveni dintr-o familie nobiliară.

„Eu cu Daniela, crede-mă… Eu îmi iubesc copiii. Eu nu aștept respect de la un străin. Pentru mine, ginerii mei sunt străini. Eu nu am muncit pentru ei, nu am contribuit la creșterea lor. Eu nu le-am oferit nimica să aștept eu respectul lor. În schimb, Daniela, tot timpul, ea se ține mult mai sus decât noi. Încă de la începutul începutului s-a ținut mai sus. Și nu vreau să zic despre ea nicio vorbă, chiar dacă aș putea spune multe despre ea. Nu mă interesează! Mă interesează Milan și Culiță.

Eu dacă pot să fac o plăcintă, pot să le duc o găină, faceți o supă, cu mare drag! Eu cu tot ce pot să îi ajut, eu îi ajut, dar eu nu mă bag. Eu (n.r. în emisiunea în care a fost prezentă) am spus sub formă de glumă că nu bag mâna în foc pentru Culiță, dar cine ar băga mâna în foc având în vedere cum arată Culiță? Acuma să fim sinceri! S-o ofticat ea, s-o ofticat… Că vai, că o înșală soțul! Vai, ce să facem acuma! Vai, ce să facem, nu știu! (n. red.: spune extrem de ironică) Vai, nu putem nici trăi acuma!

Acuma nu știu. N-aș vrea să bag toți moldovenii într-o oală, dar ea, săraca, întotdeauna a avut aere de, nu știu cum să-ți spun, cum erau odată nobilii și iobagii, habar n-am! Nu mă interesează Daniela, pentru mine e subiect închis și punct!', a explicat mama Geta pentru Fanatik.ro.

