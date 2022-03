De ce Oana Roman nu mai apare des în public alături de Marius Elisei. Ce a declarat vedeta

Oana Roman a fost diagnosticată, în urmă cu ceva vreme, cu virusul Covid 19 și aceasta i l-a transmis șii fiicei sale, Isa. Deși Marius Elisei a stat în preajma vedetei, el este singurul care nu a fost atins de virus.

Practic, acesta este și motivul pentru care vedeta a ales să stea separat de el, pentru a-l proteja, potrivit Libertatea.

Oana Roman, despre cum se simte după ce s-a tratat de Covid 19: "Mai sunt puțin fonfăită și nu stau prea bine nici cu moralul"

Deși este vindecată, Oana Roman a rămas cu o ușoară oboseală și nici la capitolul moral nu stă prea bine.

Vorbesc pe nas, am un fonfăit, am grețuri și obosesc. Nu am nici pe departe moralul intact. Încerc totuși să mă bucur de ai mei și să nu mă agit prea tare pentru că obosesc, a precizat Oana Roman pe Instagram, potrivit sursei menționată.

De altfel, Oana Roman a mai precizat și faptul că Marius Elisei nu este foarte încântat să apară în public.

De aceea, faptul că cei doi au fost separați, pentru o scurtă perioadă iar el nu a amai apărut în online alături de Oana, nu a fost chiar un lucru foarte grav.

Și Isa a avut Covid, Marius nu, deși a stat cu noi. Ne-am separat cât de cât și am avut grijă să nu interacționăm. El a scăpat.

Am stat departe cât am avut COVID. Plus că el, așa cum am tot spus, nu e foarte încântat să apară în public prea des, a mai precizat Oana Roman potrivit aceleiași surse.

De altfel, vedeta a precizat că și mama ei se simte bine acum, după ce a fost dusă de urgență la spital, în urmă cu ceva timp.

Mama este bine, a avut și ea o perioadă grea, dar s-a recuperat și este ok. Mai ales acum, când nu mă simt așa în formă, sunt foarte liniștită să știu că este bine și este îngrijită, a mai precizat Oana Roman.



