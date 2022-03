Oana Roman trece prin momente grele. Ce mesaj sfâșietor a transmis pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate

A vrut să dea o mână de ajutor în centrele pentru refugiații din Ucraina, însă din cauza faptului că nu se simțea foarte bine, vedeta l-a lăsat doar pe Marius Elisei să meargă să rezolve treaba.

Oana Roman nu se simte bine. Iată ce mesaj a transmis pe rețelele de socializare

Oana Roman traversează o zi grea din cauza faptului că se simte foarte rău. Aceasta a vrut să ofere ajutor refugiaților din Ucraina, însă a anunțat că se simte foarte rău și speră să-și revină cât mai repede.

"Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu stiu ce fac, am o stare foarte nasoală generală. (...) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem", a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram, scrie spynews.ro.

Vedeta speră să-și revină cât de curând pentru a continua să ajute refugiații cu cât de mult poate.

Oana Roman, mărturisiri emoționante din timpul Revoluției din 1989: „Aveam 13 ani și nu pot să uit”

Oana Roman a publicat pe contul său de Instagram un filmuleț în care a vorbit despre Revoluția de acum 32 de ani. Vedeta a povestit din perspectiva tinerei de 13 ani care a văzut cu ochii ei protestetele în stradă car eau luat amploare.

„Îmi aduc aminte că în ziua de 21 decembrie veneam de la școală și traversând Calea Victoriei am văzut că era o busculadă. Am putut vedea din primele ore ce se întâmplă cu ochii mei. N-am uitat nimic, deși au trecut 32 de ani de atunci. Am urcat în casă, mama era agitată, au apărut jandarmi care țineau oamenii, apoi am văzut studenți care urcau pe străzile de lângă blocul nostru, studenți care veniseră să manifesteze și ei și care au fost băgați în dube de acele forțe de ordine”, a spus Oana Roman despre începutul Revoluției bucureștene din 1989.

Oana Roman, fiica lui Petre Roman, a mărturisit că nu poate uita spaima mamei sale are își aștepta soțul acasă. Oana Roman șia amintit că mai mult timp nu a știut nimic despre tatăl ei, cel care avea să devină după Revoluție premierul României.

„La un moment dat tata a venit acasă și i-a spus mamei: „Se întâmplă o revoluție, noi protestăm și am venit să o iau pe Oana pentru că vreau să vadă cu ochii ei cum ne luptăm în stradă, pentru că mai sunt familii cu copii, iar mama a spus că „Eu cred că va fi foarte periculos și peste cadavrul meu pleci cu copilul din casă”. Atunci tata s-a întors, iar eu cu mama am rămas acasă, iar mai târziu, spre noapte, tata s-a întors, norocul lui, pentru că din 80 și ceva de oameni care au rămas la baricadă au murit”, a spus Oana Roman.

