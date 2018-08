De ce s-au despărțit Kate Middleton și Prințul William înainte de nuntă! Puțini știu adevărul despre cea mai zbuciumată perioadă din viața lor! 

Kate Middleton și Prințul William formează un cuplu frumos de ani de zile și au trei copii, însă povestea lor de iubire a trecut și prin momente de cumpănă. Mai mult de atât, înainte de a se căsători, cei doi s-au despărțit pentru o perioadă scurtă de timp.

Se spune că pauzele în relație pot fi benefice, iar un exemplu în acest sens sunt Kate Middleton și Prințul William. Înainte să se căsătorească, cei doi s-au despărțit. Totul s-a petrecut în 2007, după patru ani de relație.

Presa internațională a aflat, însă, motivele pentru care cei doi s-au despărțit. Se pare că totul ar fi pornit de la faptul că familia lui Kate l-a invitat pe Prințul William să petreacă Anul Nou alături de ei, iar pentru asta au închiriat și o cabană în Scoția. Inițial acesta a acceptat invitația, însă ulterior a decis să renunțe. Potrivit tradiției, sărbătorile în familia regală se petrec în Sandringham, alături de regină, iar Kate nu putea fi invitată, deoarece nu era încă membră a familiei regale (o regulă care nu s-a aplicat și pentru Meghan Markle).

Ba mai mult, la scurt timp, Prințul William a fost surprins în compania prietenilor săi, alături de care ieșea să se distreze, dar și flirtând cu alte femei. Atunci, însă, Kate a decis că a sosit momentul să se despartă.

În iunie, însă, ei s-au reîntâlnit la petrecerea organizată cu ocazia încheierii stagiului Prințului William. Se pare că atunci cei doi s-au împăcat, iar mai târziu, în luna octombrie, în vacanța în Kenya, William i-a oferit lui Kate inelul de logodnă al mamei sale. „Nu am plănuit nimic dinainte. Pur și simplu am știut că vreau să fie o atmosferă plăcută unde o fac și am vrut să însemne și altceva înafara ideii de logodnă”, declara Prințul William după anunțarea logodnei.

Prințul William și Kate s-au căsătorit în luna aprilie a anului 2011, iar ulterior au devenit părinții a trei copii - George, născut în iulie 2013, Prințesa Charlotte - mai 2015 și Prințul Louis, care a venit pe lume în aprilie 2018.