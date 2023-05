De ce se ceartă Mihai Trăistariu cu fratele lui, Vasile: „I-am tot reproșat...”. Artistul, dezvăluiri sincere despre relația lor

Mihai Trăistariu vorbește des despre familia sa. Cu fiecare ocazie, artistul rememorează adesea momentele petrecute în sânul familiei. Mihai Trăistariu îi mai are alături pe fratele și sora sa și spune că este un adevărat stâlp de sprijin pentru Vasile, fratele lui. Acesta este pictor, însă nu reușește să se întrețină doar din tablourile pe care le face, astfel că, Mihai și sora lui îl mai ajută din când în când cu bani. Cu toate că îl ajută cu drag, Mihai Trăistariu recunoaște că îi mai face diverse reproșuri din când în când.

Ce îi reproșează Mihai Trăistariu fratelui său: „Lumea mă mai ceartă”

Mihai Trăistariu a povestit pentru Fanatik că a încercat adesea să-l impulsioneze pe fratele lui să facă mai mulți bani, astfel încât să nu mai ceară de la el și de la sora lor.

„Eu l-am mai mustrat pe fratele meu pentru că l-am ajutat cu bani. Tot frate rămâne, sângele apă nu se face. Eu îl mai bat la cap să producă bani, să se descurce singur, să se întrețină. Stau și mă gândesc, lumea mă mai ceartă, de ce vorbesc așa de fratele meu. Nu a avut norocul meu, el este foarte talentat. Dacă ar fi avut mai mult noroc, s-ar fi întreținut singur din pictură, din artă. Eu am știut să mă vând mai bine, am învățat din mers și am și produs bani din cântat. Poate la pictură e mai greu și trebuie să îl ajutăm, să îi plătim facturile, să îi luăm de mâncare.

Îi cumpărăm materiale, eu și sora mea. Aici e problema, i-am tot reproșat că nu se întreține singur, dar cred că nu poate doar din pictură. O să îmi asum și îl voi ajuta cât pot”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu a povestit un episod nefericit din copilărie care i-a marcat viața fratelui său și a rămas cu probeleme chiar și acum.

Într-un interviu emoționant despre copilărie, Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care o are cu frații săi. Artistul mai are un frate pe nume Vasile care este pasionat de pictură, dar nu a avut norocul lui Mihai în ceea ce privește celebritatea, motiv pentru care artistul l-a mai ajutat din punct de vedere financiar.

Chiar dacă îl ceartă că nu depune mai mult efort să se întrețină singur, Mihai Trăistariu nu-l poate judeca. Asta și pentru că fratele lui se confruntă cu o serie de probleme cu vederea pe care el i le-a provocat într-un fel sau altul. Artistul a povestit că atunci când erau mici a aruncat cu un pumn de nisip în ochi și a început să-și piardă vederea. La un an distanță, accidentul s-a repetat din nou, de data aceasta cu un bulgăre de zăpadă.

„Eu i-am stricat vederea fratelui meu. Din cauza mea nu vede bine și poartă ochelari. Când eram mici, eu aveam vreo 8 ani și i-am dat cu un pumn de nisip în ochi, iar unul din ochi s-a cam pierdut la el și vedea mai greu. După un an, era iarnă și i-am dat cu un bulgăre de zăpadă în ochi și atunci i-am stricat vederea de tot.

Din acel moment, fratele meu poartă ochelari. Eu m-am simțit vinovat toată viața. Din cauza mea poartă ochelari. Dar după câțiva ani și el a sărit de pe dulap pe mâna mea și mi-a rupt mâna. A trebuit să stau cu mâna în gips”, a povestit Mihai Trăistariu despre peripețiile din copilărie.

