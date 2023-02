Mihai Trăistariu a slăbit 8 kilograme și nu se oprește aici. Cum reușește să scape de surplusul de greutate într-un timp record

Mihai Trăistariu a dezvăluit la începutul acestui an că are în plan o schimbare la nivelul siluetei sale, explicând că are de gând să urmeze o dietă drastică pentru a slăbi. Câteva luni mai târziu, cântărețul a mărturisit că rezultatele se văd, acesta reușind să scape de 8 kilograme într-un timp record, însă cu mari sacrificii.

Mihai Trăistariu a slăbit 8 kilograme. Ce eforturi face cântărețul pentru a ajunge la silueta dorită

Cu toate acestea, interpretul nu se declară pe deplin mulțumit, dorindu-și să slăbească mult mai mult. Mihai Trăistaru a declarat, astfel, că nu se oprește aici, și că apelează în continuare la un meniu sctrict pentru a obține greutatea dorită. Iată cum reușește să facă acest lucru!

Mihai Trăistariu a dezvăluit „secretul” siluetei sale. Într-o singură lună, cântărețul a slăbit 8 kilograme, ajutat de o „cură” specială. Având în vedere că nu are de gând să se oprească aici, artistul lucrează din greu și la sala de forță, iar în ultima perioadă a apelat și la o metodă complet nerecomandată de medici.

Trăistariu a explicat că a urmat o „terapie cu apă”, ceea ce înseamnă că timp de 6 zile a băut doar apă, iar apoi a început să consume doar o singură masă pe zi. Spre exemplu, până în ora 14, cântărețul a băut o cafea și a mâncat doar o portocală. După ce nu a mai mers la sală de 4 ani, acesta s-a reapucat și de antrenamente, din dorința de a avea rezultate cât mai bune.

„M-am apucat de sală, nu am mai mers de vreo patru ani. Am început în ianuarie. Eu am mai făcut sală în trecut, acum vreo șase ani, inclusiv cu antrenor personal, atunci voiam mușchi, acum nu mai vreau, vreau să slăbesc.

Am slăbit deja opt kilograme într-o lună, am făcut un efort maxim. Înfometarea este cea mai bună cură, nu există altă cură, decât să nu mănânci. Am găsit și pe Internet, terapia cu apă, bei doar apă șase zile și apoi începi să mănânci o masă pe zi. Și fix așa am făcut. Primele zile m-am înfometat de-a dreptul. Am băut o cafea și am mâncat o portocală până la ora asta”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Spynews.

Mihai Trăistariu nu vrea să se oprească aici, ci continută cu dieta drastică

Deși este mulțumit de parcursul pe care l-a avut până în prezent, Mihai Trăistariu a explicat că nu se va opri aici, ci va continua această cură drastică. Reamintim că medicii nu recomandă înfometarea drept metodă de slăbire.

„Opt kilograme cu înfometare și cu sală. Într-o lună. Ideea e ca vreau să slăbesc zece kilograme, văd că stagnez de câteva zile, cred că trebuie să nu mai mănânc iar nimic, nu știu. Nu mă abat de la nimic, dacă vreau o ciocolată iau o bucățică, gust dintr-o prăjitură, dar nu porția întreagă. Deja m-am învățat, nu mai simt nevoia de mâncare, nu mi-e poftă. Nu fug acum de alimente, mănânc orice, dar mănânc puțin, nu sar calul”, a adăugat Mihai Trăistariu.

