De ce ultimul nasture de la sacou trebuie să fie mereu deschis

Există o regulă de aur atunci când vine vorba de purtarea sacolului bărbătesc sau a vestei. Deși de cele mai multe ori există o dilemă în ceea ce privește închiderea nasturilor, un lucru este cert anume că nasturele de jos trebuie să fie mereu deschis, potrivit shtiu.ro

De altfel, în funcție de câți nasturi are un sacou, există o regulă de bază care se numește uneori, întotdeauna, niciodată, iar dacă sacoul are trei nasturi, uneori îl închidem pe primul, întotdeauna pe al doilea și niciodată pe al treilea.

În cazul unui sacoul cu doi nasturi, cel de-al doilea este întotdeauna deschis.

Se spune că regula de bază a închiderii nasturilor unui sacou a pornit cumva de la respectul pentru rege.

Deși povestea este negată, considerată mai mult un mit, potrivit blogurilor de modă și oamenilor din aria aceasta, regele este cel care a dat naștere purtării sacoului cu ultimul nasture deschis.

Regele Edward al VII-lea, care a domnit între anii 1901-1910, a dat naștere acestei reguli dintr-o pură întâmplare.

Pe vremea când era prinț de Wales acesta s-a îngrășat foarte mult și nu a mai putut să-și închidă naturele de la vestă.

Atunci, din respect pentru el, la vremea respectivă, curtea britanică și toți ceilalți din coloniiile britanice au încetat să-și mai închidă nasturii de jos.

Astfel a luat naștere ceea ce mulți designeri consideră teoria edwardiană.

Costumul de azi a fost introdus pentru prima oară în 1906 și a fost numit costumul de lounge, tot în trei nasturi dar puțin mai casual pentru a fi comod pentru un bărbat atunci când ținea frâiele unui cal.

Costumul de lounge, așadar, a început să înlocuiască hainele tradiționale de călărie. Cei trei nasturi ai paltoanelor de călărie stăteau sub talie, așa că trebuiau descheiați, astfel încât jacheta să se așeze corect în timp ce cineva stătea pe un cal.

Astfel, Edward al VII-lea a decis că și nasturele de sus ar trebui să fie desfăcut, astfel că rămânea doar cel din mijloc să fixeze haina.

Când costumul de lounge a început să devină de zi cu zi, Edward al VII-lea a ținut butonul de jos desfăcut pentru a aduce un omagiu stilului de haină de călărie pe care l-au înlocuit, potrivit sursei menționată.

