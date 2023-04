Deea Maxer, mesaj cu subînțeles, după despărțirea de Dinu Maxer: „Dacă dormiți în același pat nu înseamnă că sunteți apropiați”

De când a dat vestea divorțului dintre ea și Dinu Maxer, Deea Maxer a publicat mai multe mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale. Bruneta a distribuit recent un mesaj motivațional, unde se vorbește despre secretele unei relații sănătoase și apropiate. Astfel, Deea Maxer este de părere că o conviețuire nu reprezintă cheia unei relații fericite.

„Să dormi cu cineva în același pat nu înseamnă că suneți apropiați. Să trăiești în aceeași casă cu cineva nu înseamnă că sunteți apropiați. Singurul lucru care te ajută să fii aproape de cineva este atunci când te simți în siguranță și poți să fii deschis față de acea persoană. Când te simți văzut, apreciat și înțeles în momentele cele mai vulnerabile și întunecate. Dacă poți să faci asta, atunci lucrurile vor merge”, este mesajul motivațional distibuit de Deea Maxer.

Deea Maxer, fotografie înduioșătoare alături de cei doi copii ai ei și ai lui Dinu Maxer

Cei doi au doi copii superbi împreună și au povestit că au tutelă comună.

„Noi avem tutelă comună. Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă. Dar, când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii. După ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru. Am făcut partajul, am băgat divorțul, ea a cumpărat un apartament pe aceeași scară, în același bloc. Am gândit totul pentru copii. Băiatul a vrut să rămână la mine, fetița a mers la mama la etajul doi. Noi stăm la cinci. Fetița nu și-a dat seama, a zis că e un joc: casa fetelor, casa băieților. Lui Andreas i-am spus, el a înțeles și a zis: e mai bine că nu vă mai certați. Avem patru săptămâni de când ne-am mutat separat. Ieri a fost doar o simplă semnătură pe un act”, a mai spus Dinu, potrivit Click!

Deea Maxer a publicat pe contul său de Instagram o imagine înduioșătoare cu cei doi copii: „Până la urmă, asta e tot ce contează. Ei”.

Vestea divorțului i-au luat prin surprindere pe fanii lui Dinu și ai Deei Maxer.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, Dinu”,

Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viață noastră.

Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”, a trasnsmis Deea Maxer.

