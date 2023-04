Deea și Dinu Maxer, despărțiți, dar împreună. De ce apar în continuare împreună dacă au divorțat: „Amândoi știm ceea ce vrem”

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer ține primele pagini ale ziarelor de când cei doi au anunțat că au decis să o ia pe drumuri separate. Cei doi au împreună 15 ani de mariaj, s-au cunoscut pe vremea când Deea era doar o puștoaică și deși părea că au familia perfectă, se pare că lucrurile stăteau altfel. Dinu Maxer a recunoscut în cadrul unui interviu că în spatele camerelor de filmat lucrurile stăteau total diferit și au început să se certe din ce în ce mai des în ultima perioadă.

Deea și Dinu Maxer continuă să petreacă timp împreună după divorț. Ce spune ea despre speculațiile că ar fi un „scandal de imagine”

Deea Maxer a ales calea tăcerii din momentul în care a anunțat divorțul, spre deosebire de Dinu care a fost mai deschis în declarații. Însă deschiderea lui a fost catalogată și drept o strategie prin care el să-și promoveze reuniunea trupei Axa. Despre acest subiect a vorbit Deea cu jurnaliștii de la Cancan și spune că nu este un scandal de imagine. Mai mult decât atât, vedeta spune că cei doi vor continua să lucreze împreună, în ciuda faptului că nu mai sunt soț și soție.

„Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț.

Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună… E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Ce spune Deea Maxer despre planurile de viitor alături de Dinu

Într-un alt interviu acordat pentru Spynews, Deea Maxer a accentuat că nu a existat un scandal între ei, motiv pentru care vor colabora pe partea profesională, cel puțin în următoarea perioadă.

„Proiectele mele cu Dinu merg înainte, avem spectacole luate și antamate, iar business-ul pe care îl dezvoltăm împreună pe partea de promovare și de vânzare de produse cosmetice și de wallness din compania din care facem parte, în continuare lucrăm și pe partea asta împreună. Noi am divorțat, noi nu ne-am certat. Noi din punct de vedere profesional avem proiecte împreună, avem doi copii împreună, am o relație de prietenie cu Dinu ce s-a construit în 18 ani, deci divorțul nu poate strica asta”, a spus Deea Maxer, pentru Spynews.ro.

Deea și Dinu Maxer au semnat actele de divorț pe 28 martie. Dansatoarea și-a achiziționat un apartament în blocul în care locuiește Dinu pentru ca cei doi să fie aproape de fetița și băiețelul lor.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!. Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”, e mesajul celor doi soți care au doi copii împreună și au ajuns la divorț.

