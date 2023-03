Trupa AXXA revine pe scenă, cu un nou look. Ce le-au pregătit artiștii fanilor: „Vom reface și hiturile noastre”

Trupa AXXA a fost creată în anul 1999, de către Dinu Maxer, Adi Filip, Mihai Onilă și Sorin Raia. Cu toții au venit în platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au dat câteva detalii despre revenirea lor în lumea muzicii.

Trupa AXXA se reunește. Artiștii vor fi prezenți la festivalul „La Bairam”

Invitați recent la emisiunea lui Dan Capatos, membrii trupei AXXA au dat câteva detalii despre noua lor revenire pe scenă. Adi Filip, Dinu Maxer, Sorin Raia și Mihai Onilă au avut o apariție cu totul inedită, fiind îmbrăcați la patru ace și asortându-și ținuta cu pălării șic: „Look-ul ăsta mi s-a părut potrivit vârstei, nu ca înainte, fără maiouri”, a explicat unul dintre membrii trupei.

„Ideea de a aduce ceva nou prin ceva vechi. La toate evenimentele la care mergem se cântă piesele vechi. Ne-am gândit că dacă putem să venim și să cântăm live niște piese vechi, pentru cei din audiență e clar mai bine, mai ales pentru unii tineri care nu le știu (n.r. hiturile).

Ne-am gândit să reedităm ceva piese internaționale și să venim și cu niște cuvinte în română, ca să înțeleagă toată lumea. Piese foarte, foarte cunoscute, unele dintre cele mai cunoscute din lume, cover-uri.

Între timp, am avut și un noroc, un producător care ne-a făcut o ofertă. Și așa am putut să-l chemăm și pe Mihai, care locuiește în Belgia. Așa ne-am gândit să facem ceva care, într-adevăr, să conteze. De aceea, am mers și spre ideea de a nu ne grăbi, de a veni cu un look nou. Vom reface și hiturile noastre (...).

Pasul doi este că o să creăm un show, care se pretează cumva la tot ce înseamnă eveniment cu ștaif”, a transmis trupa AXXA la emisiunea lui Capatos.

Anul acesta, formația va fi prezentă la cele trei ediții ale festivalului La Bairam, din Sibiu, București și Constanța.

În alt interviu, acordat pentru Fanatik, Mihai Onilă a povestit cum le-a venit ideea de a se reuni cu trupa AXXA.

„Cred că a fost ideea lui Sorin. Eu niciodată nu am încheiat prietenia cu niciunul dintre colegii mei. Am fost plecat din ţară de mult timp, de aproape nouă ani, timpul a trecut, dar n-am încetat niciodată să mai comunicăm, să ne mai sfătuim. Acum, de curând, ideea a fost a lui Sorin, de a ne întâlni la o discuţie, de a face o nouă AXXA cu un nou vibe, un nou proiect.

Noi am pornit la proiectul ăla din 2000, de fapt 1999 cu dragostea de tineri, de a face muzică, şi nu de a fi vedete sau a face neapărat o meserie din asta. Deşi eu fac parte dintr-o familie de lăutari, la mine este o meserie de bază.

Acum am pornit aşa, cu paşi mici de bebeluşi către o refacere a trupei AXXA (...) Deocamdată nu ne gândim la piese noi, cât ne gândim la anumite piese cover recunoscute peste tot în lume, dar cu nişte texte care să ne cuprindă pe noi, membrii AXXA”, a transmis artistul.

Mai mult, artiștii iau în calcul și varianta de a cânta hiturile de succes de la acea vreme: „Dacă proiectul va merge, bineînţeles că nu te poţi duce în concerte fără propriile piese, e ca şi cum te-ai duce la o cântare fără microfon sau fără sonorizare, deci da”, a încheiat Mihai Onilă, pentru Fanatik.

